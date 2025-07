TEMA DELICADO!

Ex-BBB Paula sofre terceira perda gestacional em menos de dois anos

Paula Amorim, assim como outras mulheres, sofreu perda gestacional na tentativa do terceiro filho

A ex-bbb contou que descobriu a gravidez no dia 20 de junho, mas disse que a feliz notícia para o companheiro, o arquiteto Bruno Simões no dia 25 do mesmo mês. No entanto, no dia 11 de julho, no primeiro ultrassom do casal, não foi possível ver “os esperados batimentos cardíacos da 9ª semana”, disse Paula.>