MATERNIDADE

Ex-BBB Paula Amorim revela ter sofrido duas perdas gestacionais após nascimento do filho

Influenciadora compartilha relato comovente sobre as dificuldades emocionais e físicas enfrentadas após abortos espontâneos

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2025 às 18:53

Paula Amorim, ex-BBB Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e ex-BBB Paula Amorim, de 36 anos, emocionou seus seguidores ao revelar que passou por duas perdas gestacionais nos últimos dois anos. Em vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil contou que as gestações aconteceram após o nascimento de seu primeiro filho, Theo, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Breno Simões, de 37. >

De forma transparente e sensível, Paula compartilhou detalhes do momento difícil vivido pela família. “Foi uma perda muito caótica, então resolvemos dar um tempo, dar uma respirada, cuidar da saúde, do estilo de vida”, explicou ao se referir ao primeiro episódio, ocorrido no início de 2024, apenas uma semana após o casal anunciar a gravidez publicamente.>

A segunda perda aconteceu mais recentemente, em março de 2025, e até então não havia sido divulgada. “Esse ano começamos a tentar de novo e, no primeiro mês, engravidamos novamente. Também tivemos uma perda gestacional este ano, exatamente em março, mesmo mês em que perdemos no ano passado. Fomos fazer o segundo ultrassom, o coraçãozinho já não estava mais batendo”, contou, visivelmente emocionada.>

Paula também falou sobre o impacto emocional da experiência. “É uma dor silenciosa, mas é intensa e complexa, envolve muitas questões hormonais, que bagunçam tudo. Eu chorava, soluçava, não parava de chorar”, desabafou.>

A influenciadora, que costuma usar suas redes sociais para falar sobre maternidade, rotina e bem-estar, decidiu tornar pública a experiência com o objetivo de acolher outras mulheres que enfrentam a mesma dor. A perda gestacional, embora comum, ainda é cercada de silêncio e tabu — realidade que Paula espera ajudar a transformar com seu relato.>