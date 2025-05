JUSTIÇA

Ex-BBB Ariadna é condenada a pagar R$ 20 mil a Ratinho por danos morais

Decisão é definitiva e não cabe mais recurso; condenação tem origem em postagem nas redes sociais feita em 2022

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2025 às 18:25

Ariadna Arantes e Ratinho Crédito: Reprodução

A Justiça brasileira decidiu de forma definitiva a favor do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, em uma ação movida contra a ex-BBB Ariadna Arantes. De acordo com documentos divulgados pelo Terra, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de Ariadna, que agora deverá pagar R$ 20 mil ao comunicador por danos morais. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. >

Segundo os autos, os ministros da Quarta Turma do STJ seguiram integralmente o voto do relator do caso, ministro Marco Buzzi. A sentença foi publicada oficialmente no dia 6 de maio de 2025.>

A polêmica entre os dois começou em janeiro de 2022, após declarações de Ratinho sobre a cantora Anitta em seu programa no SBT. Em defesa da artista, Ariadna fez uma acusação contra o apresentador nas redes sociais, sugerindo que ele teria sido infiel à esposa, Solange Massa.>

"Um cara bem casado que se tranca com umas e outras no camarim após as gravações de seu programa não pode se achar no direito de criticar", escreveu a ex-BBB em resposta a uma publicação em uma página de entretenimento.>

No processo, Ratinho alegou que a declaração de Ariadna feriu sua honra, abalou sua imagem pública e causou desconfortos no âmbito familiar. O apresentador já havia vencido em duas instâncias anteriores, o que torna a decisão do STJ irrecorrível.>

O casamento de Ratinho com Solange Massa, iniciado em 1981, sempre foi mantido longe dos holofotes, o que teria contribuído para o impacto das acusações nas redes sociais. O tribunal entendeu que a declaração feita por Ariadna carecia de provas e extrapolava os limites da liberdade de expressão.>