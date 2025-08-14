Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:33
O influenciador Hytalo Santos, que está sendo investigado pelo crime de exploração de menores nas redes sociais, foi abandonado pelo advogado que fazia sua defesa. Trata-se de Rinaldo Mouzalas, que falou pela primeira vez sobre o motivo de ter desistido do caso.
"Foi só decisão empresarial mesmo. Analisamos que havia incompatibilidade com os interesses de alguns clientes nossos", revelou o ex-advogado do influenciar ao Portal LeoDias.
Rinaldo Mouzalas decidiu deixar de representar Hytalo no mesmo dia em que a Polícia Militar da Paraíba cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência do ex-cliente. Na terça-feira (12), influenciador teve as redes sociais suspensas pela Justiça.
Hytalo Santos
Em nota enviada à CNN, o influenciador disse que tem o compromisso de proteger crianças e adolescentes. "Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi inabalável com a proteção de crianças e adolescentes", disse.