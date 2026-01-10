SC

Tempestade com raios mata 26 bois em fazenda

Descarga elétrica atingiu rebanho

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 14:41

Tempestade com raios matou animou Crédito: Reprodução

Um forte temporal com intensa atividade elétrica provocou a morte de 26 bovinos em uma propriedade rural de Urupema (SC). O caso ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (8), na localidade de Rio dos Touros, área do interior do município, segundo informação do portla NDMais.

Segundo a reportagem, os animais estavam reunidos em um mesmo ponto da fazenda quando foram atingidos diretamente por uma descarga elétrica durante a trovoada. Ao todo, morreram 14 vacas e 12 terneiros. Não houve registro de feridos entre pessoas.

A prefeita de Urupema, Cristiane Muniz, divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando a situação no local e informou que a prefeitura está prestando apoio ao produtor rural, que sofreu um prejuízo significativo com a perda do rebanho.