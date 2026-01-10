Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tempestade com raios mata 26 bois em fazenda

Descarga elétrica atingiu rebanho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 14:41

Tempestade com raios matou animou
Tempestade com raios matou animou Crédito: Reprodução

Um forte temporal com intensa atividade elétrica provocou a morte de 26 bovinos em uma propriedade rural de Urupema (SC). O caso ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (8), na localidade de Rio dos Touros, área do interior do município, segundo informação do portla NDMais.

Segundo a reportagem, os animais estavam reunidos em um mesmo ponto da fazenda quando foram atingidos diretamente por uma descarga elétrica durante a trovoada. Ao todo, morreram 14 vacas e 12 terneiros. Não houve registro de feridos entre pessoas.

A prefeita de Urupema, Cristiane Muniz, divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando a situação no local e informou que a prefeitura está prestando apoio ao produtor rural, que sofreu um prejuízo significativo com a perda do rebanho.

O episódio chama atenção para os perigos das tempestades com raios em áreas rurais, especialmente em períodos de instabilidade climática, quando o gado permanece em espaços abertos e fica mais vulnerável a descargas elétricas.

Mais recentes

Imagem - Primo desconfiou de 'areia' na comida e evitou que pais de adolescente comessem marmita com veneno

Primo desconfiou de 'areia' na comida e evitou que pais de adolescente comessem marmita com veneno
Imagem - Mãe é presa após espancar filha de 11 anos por usar celular enquanto lavava louça

Mãe é presa após espancar filha de 11 anos por usar celular enquanto lavava louça
Imagem - Anvisa manda recolher caixa de remédio para pressão alta entre os mais vendidos do país

Anvisa manda recolher caixa de remédio para pressão alta entre os mais vendidos do país

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa