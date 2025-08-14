POLÊMICA

Hytalo Santos se manifesta pela primeira vez sobre investigação e nega exploração de menores: 'Dentro da lei'

Influenciador afirma que “sempre agiu dentro da lei” e se coloca à disposição da Justiça

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08:44

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

O influenciador digital Hytalo Santos se pronunciou nesta quinta-feira (14) sobre a investigação que apura suposta adultização de menores em seus conteúdos nas redes sociais. Em nota enviada à CNN, Hytalo negou qualquer irregularidade e reforçou que “sempre agiu dentro da lei”.

Segundo o influenciador, todo o conteúdo envolvendo menores foi produzido com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis. Ele destacou ainda que permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos. “Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”, declarou Hytalo, em nota à CNN.

“Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, completou.

Hytalo Santos 1 de 13

“Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas”, concluiu.

O caso ganhou repercussão após o influenciador Felca publicar um vídeo denunciando festas e conteúdos com adolescentes, que viralizou nacionalmente. A Justiça determinou a suspensão de todos os perfis de Hytalo nas redes sociais, proibiu contato com menores citados nas investigações e ordenou a desmonetização de seus conteúdos. Mandados de busca e apreensão também foram autorizados, resultando na apreensão de celulares, computadores e câmeras para análise pericial.