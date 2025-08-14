TRIBUTO

Amigos, fãs e familiares de Preta Gil promovem missa em Salvador no 30º dia de sua morte

Celebração no Pelourinho reunirá familiares, amigos e fãs para homenagear a cantora

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 06:28

No dia 20 de agosto, para marcar o 30º dia do falecimento de Preta Gil, amigos, familiares e fãs se reunirão na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, às 19h, para uma celebração conduzida pelo vigário Lázaro Muniz, amigo próximo da artista. O encontro promete ser um momento de fé, música e emoção, em homenagem à memória, à luz, à coragem e ao amor que a cantora espalhou por onde passou.

Flora Gil e Gilberto Gil não participarão da cerimônia, que deve reunir admiradores e outros parentes da artista. A escolha do local foi motivada pela ligação de Preta com a Irmandade do Rosário dos Pretos, a mesma igreja onde, em janeiro do ano passado, celebrou o diagnóstico de cura do câncer. Meses depois, porém, foi surpreendida com a volta da doença.

De acordo com o amigo e produtor cultural Geraldo Badá, a família decidiu manter viva a lembrança da cantora com missas mensais, sempre no dia 20, até completar um ano de sua partida. Essas celebrações acontecerão no Santuário de Irmã Dulce, de quem Preta era devota e apoiadora.