Entenda a origem do apelido ‘Poliana’ do personagem de ‘Vale Tudo’

Matheus Nachtergaele vive personagem otimista e carismático, inspirado em clássico da literatura

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:29

No remake de “Vale Tudo”, exibido pela Globo, o público se encantou com Audálio Candeias, personagem interpretado por Matheus Nachtergaele. Dono de um bar em Vila Isabel e peça importante nos novos negócios de Raquel (Taís Araújo), o personagem tem um apelido curioso: “Poliana”.

A alcunha é uma homenagem à protagonista do romance Pollyanna, escrito por Eleanor H. Porter em 1913. Na história, a jovem vive o chamado “jogo do contente”, uma filosofia de vida que consiste em sempre enxergar o lado positivo das situações, por mais difíceis que sejam.

Com seu jeito resiliente e otimista, Audálio reflete esse mesmo espírito. Ele encara as dificuldades com bom humor e perseverança, tornando-se querido no bairro e ganhando destaque na trama principal.