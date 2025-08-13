Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda a origem do apelido ‘Poliana’ do personagem de ‘Vale Tudo’

Matheus Nachtergaele vive personagem otimista e carismático, inspirado em clássico da literatura

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:29

Por que Audálio é chamado de “Poliana” em
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

No remake de “Vale Tudo”, exibido pela Globo, o público se encantou com Audálio Candeias, personagem interpretado por Matheus Nachtergaele. Dono de um bar em Vila Isabel e peça importante nos novos negócios de Raquel (Taís Araújo), o personagem tem um apelido curioso: “Poliana”.

A alcunha é uma homenagem à protagonista do romance Pollyanna, escrito por Eleanor H. Porter em 1913. Na história, a jovem vive o chamado “jogo do contente”, uma filosofia de vida que consiste em sempre enxergar o lado positivo das situações, por mais difíceis que sejam.

Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo"

Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo

Com seu jeito resiliente e otimista, Audálio reflete esse mesmo espírito. Ele encara as dificuldades com bom humor e perseverança, tornando-se querido no bairro e ganhando destaque na trama principal.

Leia mais

Conhece design biofílico? Confira características da arquitetura e decoração que virou tendência

Veja praias imperdíveis e atividades para conhecer em Bombinhas

Tem medo de usar Pix? Veja 7 dicas para usar com segurança e não correr riscos

Na versão original de “Vale Tudo” (1988), Pedro Paulo Rangel deu vida ao personagem, que também conquistou o público com seu carisma e chegou a viver um romance com Íris (Cristina Galvão), papel ainda não confirmado na nova adaptação.

Leia mais

Imagem - Ator de ‘Dona de Mim’ posa com namorado em Edimburgo e celebra sucesso de peça

Ator de ‘Dona de Mim’ posa com namorado em Edimburgo e celebra sucesso de peça

Imagem - Em noite quente, Odete e César transam loucamente em terreno baldio

Em noite quente, Odete e César transam loucamente em terreno baldio

Imagem - Raquel parte para cima de Odete após fala racista em ‘Vale Tudo’ desta quarta (13)

Raquel parte para cima de Odete após fala racista em ‘Vale Tudo’ desta quarta (13)

Mais recentes

Imagem - Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'

Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'
Imagem - Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'

Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'
Imagem - João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé