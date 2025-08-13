VALE TUDO

Em noite quente, Odete e César transam loucamente em terreno baldio

Funcionário da TCA aproveita oportunidade para se aproximar da bilionária e incendiar romance

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:10

Odete e César tem primeira noite juntos Crédito: Reprodução/TV Globo

Em "Vale Tudo", Walter (Leandro Lima) decide descartar os vídeos ousados que gravou com a ajuda de Olavo (Ricardo Teodoro) e César (Cauã Reymond) na tentativa de esquentar o relacionamento com Odete Roitman (Debora Bloch). Desapontado, ele avisa aos dois que está indo embora para São Paulo, abrindo caminho para que César se aproxime da bilionária.

César guarda os vídeos de Walter em um pendrive e vai até o hotel onde Odete está hospedada, alegando entregar o material. Surpresa, a empresária se depara com o funcionário da TCA. “Eu estava esperando a oportunidade de ficar a sós com você desde que nos conhecemos na empresa”, admite César, e os dois têm um encontro íntimo.

Odete Roitman - 2025 1 de 8

Em conversa com Olavo, César comenta sobre Odete: “Odete tem energia de gostosa. Odete Roitman pirou na minha. O pai tá on, Olavo!” A poderosa se encanta pelo subordinado e começa a presenteá-lo com roupas de grife.