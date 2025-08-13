VEJA VÍDEO

Agressão ao vivo no ‘Casos de Família’ assusta Christina Rocha e faz psicóloga se afastar

Confronto entre cunhados interrompe programa e leva apresentadora a questionar comportamento dos participantes

Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:13

Agressão assusta Christina Rocha no "Casos de Família" Crédito: Reprodução/SBT

O “Casos de Família” desta terça-feira (12), no SBT, foi marcado por uma confusão generalizada que fez Christina Rocha se desesperar e a psicóloga Anahy D’amico se afastar para não ser atingida. O tema do dia era “Sonha em ter bebê e festinhas, mas eu não gosto de pestinhas”, e reunia no palco Adriana, o irmão Luís e o marido Ítalo.

Logo no início, Adriana revelou que deseja ter um filho com Ítalo, mesmo após ter perdido uma gestação, segundo ela, por ter sido empurrada de uma escada. “Ele vai me dar um filho de um jeito ou outro, ou eu pego o melhor amigo dele”, afirmou. Ao entrar no palco, Ítalo foi direto para cima de Luís, iniciando uma briga física que obrigou Anahy a recuar.

Os seguranças precisaram entrar no palco! O valentão chegou causando e ainda ofendeu a Christina#Casosdefamilia pic.twitter.com/0jSGZDquo0 — SBT (@SBTonline) August 12, 2025