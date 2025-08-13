Agressão ao vivo no ‘Casos de Família’ assusta Christina Rocha e faz psicóloga se afastar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:13
O “Casos de Família” desta terça-feira (12), no SBT, foi marcado por uma confusão generalizada que fez Christina Rocha se desesperar e a psicóloga Anahy D’amico se afastar para não ser atingida. O tema do dia era “Sonha em ter bebê e festinhas, mas eu não gosto de pestinhas”, e reunia no palco Adriana, o irmão Luís e o marido Ítalo.
Confusão no "Casos de Família"
Logo no início, Adriana revelou que deseja ter um filho com Ítalo, mesmo após ter perdido uma gestação, segundo ela, por ter sido empurrada de uma escada. “Ele vai me dar um filho de um jeito ou outro, ou eu pego o melhor amigo dele”, afirmou. Ao entrar no palco, Ítalo foi direto para cima de Luís, iniciando uma briga física que obrigou Anahy a recuar.
“Que isso! Gente, eita! A coitada da Anahy. Machucou? Eu não estava entendendo nada, eu estava olhando para a plateia”, reagiu Christina, aliviada ao ouvir da psicóloga que não havia se machucado. O clima seguiu tenso com trocas de acusações: Ítalo chamou Adriana de “psicopata” e criticou Christina por apoiá-la, enquanto a apresentadora retrucou que não defenderia “homem que bate em mulher”. Ele, por sua vez, afirmou não querer filhos com a esposa, recebendo como resposta uma provocação: “Você vai ter e pronto, acabou. Se você não quer, o seu amigo quer, seu corno.”