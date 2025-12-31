Acesse sua conta
Sessão da Tarde traz reflexão no último dia do ano com filme exibido nesta quarta-feira (31 de dezembro)

Filme faz reflexão e mostra sucessões de eventos cômicos de um jovem casal que se encontra por acaso

  Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde é exibida nesta quarta-feira (31)
Muitas vezes é comum pensar que nada vai dar certo e que a calmaria demora a chegar em nossas vidas, no que se refere ao amor não é diferente. De tanto insistir, muitas pessoas cansam, e acreditam que não vão encontrar uma pessoa para lhe acompanhar na jornada da vida, mas o destino pode reservar coisas que jamais poderíamos imaginar.

No último dia do ano, a Sessão da Tarde exibe “Destinos Traçados” (2022), um encontro inesperado e um tanto engraçado entre dois jovens. Margot (Emma Roberts) é uma corretora de imóveis que anseia ser noiva de seu namorado Kip (Lewis Tan) antes do casamento de sua irmã.

'Destinos Traçados'

Já Griffin (Thomas Mann) é um advogado que está pronto para pedir sua namorada Clementine (Madelaine Petsch), uma influenciadora e modelo, em noivado. O que os dois românticos incuráveis não esperavam era que seus pedidos fossem um fracasso, nas vésperas de Ano Novo. Uma série de episódios caóticos e cômicos acontece e aproxima Margot e Griffin, que são mais compatíveis do que imaginavam. Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Sessão da Tarde

