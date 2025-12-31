Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Influenciador viraliza ao comparar preços e estrutura de João Pessoa e Porto de Galinhas

Victor Hugo publicou vídeo em uma praia na região do Prado do Seixas, em João Pessoa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:55

Produtor de conteúdo compara preços nas praias
Produtor de conteúdo compara preços nas praias Crédito: Reprodução | Instagram

Um vídeo que compara a experiência na região do Prado do Seixas, em João Pessoa (PB), ao famoso Porto de Galinhas (PE) repercutiu nas redes sociais. No vídeo, o produtor de conteúdo para as redes sociais, Victor Hugo ressalta as diferenças relacionadas a preços e experiência de consumo, além da estrutura oferecida aos turistas.

No vídeo, o produtor de conteúdo mostra um prato feito com peixe no valor de R$ 20. “Chupa Porto de Galinhas, almoço R$ 20 conto, aqui na Paraíba, João Pessoa, Prado Seixas, e um detalhe: não paga a cadeira. Aqui o que você consome tá de boa, cadeirinha, sombra, ceuzão azul, top. Agora é só curtir”, exaltou.

Porto de Galinhas

Detsino turístico é um dos mais famosos do Nordeste por Reprodução | Instagram
Detsino turístico é um dos mais famosos do Nordeste por Reprodução | Instagram
Detsino turístico é um dos mais famosos do Nordeste por Reprodução | Instagram
Detsino turístico é um dos mais famosos do Nordeste por Reprodução | Instagram
Detsino turístico é um dos mais famosos do Nordeste por Reprodução | Instagram
Detsino turístico é um dos mais famosos do Nordeste por Reprodução | Instagram
1 de 6
Detsino turístico é um dos mais famosos do Nordeste por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Neymar encanta web ao ouvir filha chamá-lo de ‘papai’

Neymar encanta web ao ouvir filha chamá-lo de ‘papai’

Imagem - Márcia Sensitiva diz que Gusttavo Lima precisa ficar alerta no ano que vem: ‘Possíveis sinais’

Márcia Sensitiva diz que Gusttavo Lima precisa ficar alerta no ano que vem: ‘Possíveis sinais’

Imagem - Atriz global Vera Zimmermann se declara à namorada: ‘Melhor jeito de viver’

Atriz global Vera Zimmermann se declara à namorada: ‘Melhor jeito de viver’

A comparação é feita diretamente a Porto de Galinhas, destino turístico conhecido nacionalmente, onde turistas frequentemente relatam cobranças por cadeiras, guarda-sóis e exigência de consumação mínima para permanecer na faixa de areia.

A publicação ganhou alcance ao destacar João Pessoa como um destino mais acessível, com oferta de estrutura sem custos extras, ponto que tem sido reforçado por turistas e moradores nas redes sociais.

Prado do Seixas

Local fica em João Pessoa por Reprodução
Local fica em João Pessoa por Reprodução
Local fica em João Pessoa por Reprodução
Local fica em João Pessoa por Reprodução
1 de 4
Local fica em João Pessoa por Reprodução

Nos comentários da publicação, várias pessoas ressaltaram os valores acessíveis em João Pessoa, além da boa receptividade. “O atendimento de João Pessoa é incrível. As pessoas são incríveis. Não teve uma pessoa que não me tratasse bem. Ô terra que eu moraria fácil fácil”, exaltou a influenciadora Mirelly Almeida, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. “Isso é verdade! Eu me apaixonei quando estive aí! Preços bons, área marítima perfeita, familiar , muito agradável!”, comentou outra.

Tags:

Influenciador Porto de Galinhas

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026