VÍDEO: Influenciador viraliza ao comparar preços e estrutura de João Pessoa e Porto de Galinhas

Victor Hugo publicou vídeo em uma praia na região do Prado do Seixas, em João Pessoa

Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:55

Produtor de conteúdo compara preços nas praias Crédito: Reprodução | Instagram

Um vídeo que compara a experiência na região do Prado do Seixas, em João Pessoa (PB), ao famoso Porto de Galinhas (PE) repercutiu nas redes sociais. No vídeo, o produtor de conteúdo para as redes sociais, Victor Hugo ressalta as diferenças relacionadas a preços e experiência de consumo, além da estrutura oferecida aos turistas.

No vídeo, o produtor de conteúdo mostra um prato feito com peixe no valor de R$ 20. “Chupa Porto de Galinhas, almoço R$ 20 conto, aqui na Paraíba, João Pessoa, Prado Seixas, e um detalhe: não paga a cadeira. Aqui o que você consome tá de boa, cadeirinha, sombra, ceuzão azul, top. Agora é só curtir”, exaltou.

A comparação é feita diretamente a Porto de Galinhas, destino turístico conhecido nacionalmente, onde turistas frequentemente relatam cobranças por cadeiras, guarda-sóis e exigência de consumação mínima para permanecer na faixa de areia.

A publicação ganhou alcance ao destacar João Pessoa como um destino mais acessível, com oferta de estrutura sem custos extras, ponto que tem sido reforçado por turistas e moradores nas redes sociais.

