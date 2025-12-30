Acesse sua conta
Atriz global Vera Zimmermann se declara à namorada: ‘Melhor jeito de viver’

Atriz conheceu diretora e também atriz Luciana Ramanzini nos bastidores de um musical

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:39

Vera Zimmermann se despediu do ano com declaração nas redes sociais
Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz global Vera Zimmermann se declarou para a namorada Luciana Ramanzini, e encantou os seguidores nesta segunda-feira (29). Nos registros, as duas aparecem numa praia paradisíaca, em frente ao pôr do sol, trocando carícias.

“Finalizando o Ano com ela Luciana Ramanzini com quem tenho o prazer de trocar, aprender, amar e descobrir um jeito de viver a vida bem melhor ❤️”, escreveu na legenda do carrossel de fotos publicado no Instagram.

Vera Zimmermann

A parceira da atriz comentou na publicação. "Caminhar contigo é muito mais gostoso, meu amor! Te amo!". As duas receberam diversos elogios de outros artistas. "Jeito lindo!", comentou a cantora Zélia Duncan. "Que lindas", elogiou a atriz Mel Lisboa. "Lindas! Feliz 2026!", felicitou a atriz Ana Cecília Costa.

Vera Zimmermann com a namorada

Vera conheceu a namorada, atriz e diretora, em 2022, durante os bastidores do musical “As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão”, onde ambas trabalhavam juntas e o romance floresceu no teatro antes de se tornar público. As duas se assumiram em 2022, através das redes sociais.

Vera atuou em diversas tramas da Globo. Entre elas estão “Amor à Vida” (2013), “Travessia” (2022), “O Astro” (2011), “Gabriela” (2012), entre outras.

Vera Zimmermann Atriz

