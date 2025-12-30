SINAIS

Márcia Sensitiva diz que Gusttavo Lima precisa ficar alerta no ano que vem: ‘Possíveis sinais’

Sertanejo acumula mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e é um dos nomes mais consolidados do sertanejo

Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:26

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução | Instagram

Com mais de 46 milhões de seguidores no Instagram, Gusttavo Lima é um dos cantores de maior sucesso do Brasil. No entanto, Márcia Sensitiva tem um recado para o sertanejo no ano de 2026.

"Viverá muita evolução. Descobrirá sua missão de vida, mas precisa saber: tudo deverá ser conquistado com paciência. É bom ficar alerta e não negligenciar possíveis sinais de seu corpo", revelou a sensitiva para a revista “Contigo!”.

