Márcia Sensitiva diz que Gusttavo Lima precisa ficar alerta no ano que vem: ‘Possíveis sinais’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:26
Com mais de 46 milhões de seguidores no Instagram, Gusttavo Lima é um dos cantores de maior sucesso do Brasil. No entanto, Márcia Sensitiva tem um recado para o sertanejo no ano de 2026.
"Viverá muita evolução. Descobrirá sua missão de vida, mas precisa saber: tudo deverá ser conquistado com paciência. É bom ficar alerta e não negligenciar possíveis sinais de seu corpo", revelou a sensitiva para a revista “Contigo!”.
Gusttavo Lima
Gusttavo Lima é um dos nomes consolidados do sertanejo no país, e por isso, precisa ter cuidado com cada detalhe de sua carreira, o que vem sendo feito ao longo dos anos. Contudo, é necessário não negligenciar sinais de cansaço e outros pontos, para que tudo ocorra bem em 2026, um ano de abertura de caminhos.