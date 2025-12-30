Acesse sua conta
Márcia Sensitiva diz que Gusttavo Lima precisa ficar alerta no ano que vem: ‘Possíveis sinais’

Sertanejo acumula mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e é um dos nomes mais consolidados do sertanejo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17:26

Gusttavo Lima é um dos nomes consolidados do sertanejo no país, e por isso, precisa ter cuidado com cada detalhe de sua carreira, o que vem sendo feito ao longo dos anos. Contudo, é necessário não negligenciar sinais de cansaço e outros pontos, para que tudo ocorra bem em 2026, um ano de abertura de caminhos.

Gusttavo Lima

