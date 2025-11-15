Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gusttavo Lima promete dar cavalo para fã mirim durante show

Menina de 7 anos subiu ao palco e deu cartinha para o cantor em que pedia um cavalo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:22

Gusttavo Lima e fã mirim em palco
Gusttavo Lima e fã mirim em palco Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima resolveu atender o pedido de um fã mirim após um show em Ponta Grossa, interior do Paraná, nesta sexta-feira (14).

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
1 de 12
Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Cheio de diamantes: Gusttavo Lima exibe relógio caríssimo avaliado em R$ 2,8 milhões

Cheio de diamantes: Gusttavo Lima exibe relógio caríssimo avaliado em R$ 2,8 milhões

Imagem - Gusttavo Lima promove evento em fazenda e número de aviões chama atenção: 'Aeroporto particular'

Gusttavo Lima promove evento em fazenda e número de aviões chama atenção: 'Aeroporto particular'

Imagem - Veja como é a mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada em até R$ 50 milhões

Veja como é a mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada em até R$ 50 milhões

Uma menina de 7 anos subiu ao palco e leu uma cartinha para o cantor pedindo um cavalo de presente. “Não precisa ser dos caros”, ainda comentou ela.

Gusttavo, que é dono de um haras em Atibaia, no interior de São Paulo, prometeu então que daria um potro a fã. “Pode mandar buscar a potrinha de Isis, que vai vir aqui para Ponta Grossa “, disse.

Leia mais

Imagem - Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Imagem - Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Imagem - 7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex-mordomo revela única pessoa da Família Real que diz ‘não’ para o Rei Charles III: ‘Ela está no comando’

Ex-mordomo revela única pessoa da Família Real que diz ‘não’ para o Rei Charles III: ‘Ela está no comando’
Imagem - Os 3 signos mais céticos do zodíaco: nada assusta, nada abala

Os 3 signos mais céticos do zodíaco: nada assusta, nada abala

MAIS LIDAS

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana
01

Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Servidor do TRT é preso 25 anos depois de matar namorada boliviana em Lauro de Freitas
02

Servidor do TRT é preso 25 anos depois de matar namorada boliviana em Lauro de Freitas

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (15 de novembro) é O Sol: permita-se brilhar sem medo de ser visto
03

Carta do Baralho Cigano deste sábado (15 de novembro) é O Sol: permita-se brilhar sem medo de ser visto

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
04

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório