Gusttavo Lima promete dar cavalo para fã mirim durante show

Menina de 7 anos subiu ao palco e deu cartinha para o cantor em que pedia um cavalo

Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:22

Gusttavo Lima e fã mirim em palco Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima resolveu atender o pedido de um fã mirim após um show em Ponta Grossa, interior do Paraná, nesta sexta-feira (14).

Uma menina de 7 anos subiu ao palco e leu uma cartinha para o cantor pedindo um cavalo de presente. “Não precisa ser dos caros”, ainda comentou ela.