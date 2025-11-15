Gusttavo Lima promete dar cavalo para fã mirim durante show

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 14:22
O cantor Gusttavo Lima resolveu atender o pedido de um fã mirim após um show em Ponta Grossa, interior do Paraná, nesta sexta-feira (14).
Gusttavo Lima
Uma menina de 7 anos subiu ao palco e leu uma cartinha para o cantor pedindo um cavalo de presente. “Não precisa ser dos caros”, ainda comentou ela.
Gusttavo, que é dono de um haras em Atibaia, no interior de São Paulo, prometeu então que daria um potro a fã. “Pode mandar buscar a potrinha de Isis, que vai vir aqui para Ponta Grossa “, disse.