Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Guloseimas humanas podem causar distúrbios metabólicos graves nos felinos

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11:43

O açúcar é prejudicial para a saúde do gato (Imagem: Lightspruch | Shutterstock)
O açúcar é prejudicial para a saúde do gato (Imagem: Lightspruch | Shutterstock)

Diferentemente dos humanos, os gatos são carnívoros estritos e possuem um metabolismo que não reconhece o sabor doce, além de não ser capaz de processar o açúcar de maneira eficiente. Por isso, quando ingerem alimentos açucarados, o organismo felino pode reagir de forma adversa, levando a desconfortos gastrointestinais, alterações hepáticas e até distúrbios metabólicos mais sérios, como o diabetes.

Além disso, por não possuírem as enzimas necessárias para metabolizar carboidratos simples, os gatos acumulam glicose e compostos derivados que podem inflamar tecidos, alterar o microbioma intestinal e interferir no equilíbrio hormonal. Por isso, é recomendado restringir qualquer tipo de alimento adoçado, mesmo as opções vegetais como frutas, e priorizar opções desenvolvidas com base nas necessidades metabólicas da espécie.

Gatos não sentem gosto doce

Os gatos não possuem receptores gustativos para o sabor doce. Ou seja, o açúcar não gera prazer nem recompensa emocional, mas causa sobrecarga metabólica. Além disso, o consumo pode alterar o microbioma intestinal, levando a diarreia, gases e apatia.

Em contrapartida, alimentos úmidos e sólidos em molho, como patês e purês, cumprem o papel sensorial que agrada ao gato, sem riscos metabólicos. Produtos disponíveis no mercado têm proteínas de alta qualidade e podem chegar até 90% de umidade, o que contribui para a hidratação e a digestão saudável, dois fatores essenciais para o bem-estar felino.

É importante oferecer ao animal alimentos próprios para gatos, evitando o açúcar (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock)
É importante oferecer ao animal alimentos próprios para gatos, evitando o açúcar (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock)

Algumas substâncias doces são tóxicas para gatos

Compostos comuns em guloseimas humanas, como o chocolate e o xilitol, podem causar intoxicações graves nos gatos. “Mesmo pequenas quantidades de doce podem provocar reações severas, porque o organismo felino não consegue metabolizar substâncias como a teobromina com eficiência”, explica Lorena Branco, médica-veterinária da SHEBA, marca global de petiscos superpremium para gatos, e especialista em comportamento felino.

Segundo ela, oferecer alimentos com proteínas de origem animal e alta digestibilidade é a forma mais segura de recompensar o gato, pois atende à sua biologia sem expor o organismo a compostos tóxicos.

Açúcar altera o comportamento e o equilíbrio nutricional

O consumo de açúcar pode gerar ansiedade alimentar, ganho de peso e redução na ingestão de água, um dos principais desafios de saúde felina. O desequilíbrio nutricional também pode afetar o humor e o comportamento do gato , tornando-o mais agitado ou apático.

Por outro lado, petiscos de baixa caloria, com textura aveludada e alto teor de umidade, ajudam a estimular o comportamento natural de lambedura, promovendo calma, socialização e hidratação, transformando o momento da alimentação em uma experiência de cuidado e vínculo afetivo.

Por Rodrigo Cabral

