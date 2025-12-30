Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20:20
Emoções oscilam ao longo do dia. A Lua em Touro busca segurança, mas Urano provoca inquietação.
Isso pode gerar irritação, ansiedade ou vontade de romper com padrões emocionais que já não fazem sentido.
O drink que combina com cada signo
Relacionamentos baseados em dependência ou controle tendem a sofrer abalos. Por outro lado, vínculos saudáveis encontram espaço para conversas honestas e libertadoras.
Hoje, o céu não aceita fingimento.