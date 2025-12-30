ASTROLOGIA

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações frágeis sentem a pressão do céu; vínculos verdadeiros se fortalecem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20:20

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Emoções oscilam ao longo do dia. A Lua em Touro busca segurança, mas Urano provoca inquietação.

Isso pode gerar irritação, ansiedade ou vontade de romper com padrões emocionais que já não fazem sentido.

Relacionamentos baseados em dependência ou controle tendem a sofrer abalos. Por outro lado, vínculos saudáveis encontram espaço para conversas honestas e libertadoras.