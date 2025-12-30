Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (30) trazem sorte antes da virada

O penúltimo dia do ano favorece reflexão e desapego

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A terça-feira, 30 de dezembro, carrega uma energia de encerramento. Não é dia de forçar soluções, mas de aceitar que algumas respostas ficam para depois da virada.

Leia mais

Imagem - 'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

Imagem - Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

Imagem - Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Um exercício simples faz toda a diferença: escrever o que você quer deixar para trás em 2025. Esse gesto ajuda a organizar emoções e clarear intenções e também influencia a sorte.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Leia mais

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Imagem - Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Imagem - Por que você precisa brindar no Réveillon olhando nos olhos um do outro?

Por que você precisa brindar no Réveillon olhando nos olhos um do outro?

Números sugeridos para todos:

  • Use o dia do seu nascimento + 30
  • Outros números de apoio: 18 e 54

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Aquário (20/01 a 18/02)
  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Peixes (20/02 a 20/03)

Leia mais

Imagem - Carta A Temperança traz equilíbrio e harmonia aos signos neste penúltimo dia do ano (30 de dezembro)

Carta A Temperança traz equilíbrio e harmonia aos signos neste penúltimo dia do ano (30 de dezembro)

Imagem - 'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

Imagem - Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo

Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo
Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)