Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (30) trazem sorte antes da virada

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:00
A terça-feira, 30 de dezembro, carrega uma energia de encerramento. Não é dia de forçar soluções, mas de aceitar que algumas respostas ficam para depois da virada.
Um exercício simples faz toda a diferença: escrever o que você quer deixar para trás em 2025. Esse gesto ajuda a organizar emoções e clarear intenções e também influencia a sorte.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar