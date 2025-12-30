ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (30) trazem sorte antes da virada

O penúltimo dia do ano favorece reflexão e desapego

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A terça-feira, 30 de dezembro, carrega uma energia de encerramento. Não é dia de forçar soluções, mas de aceitar que algumas respostas ficam para depois da virada.

Um exercício simples faz toda a diferença: escrever o que você quer deixar para trás em 2025. Esse gesto ajuda a organizar emoções e clarear intenções e também influencia a sorte.

Números sugeridos para todos:

Use o dia do seu nascimento + 30

Outros números de apoio: 18 e 54

