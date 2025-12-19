JUSTIÇA

Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Casamento do ex-integrante dos Titãs com a diretora Renata Galvão durou 10 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:42

Paulo Miklos Crédito: Divulgação

A Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva em favor da diretora e produtora audiovisual Renata Galvão, ex-esposa de Paulo Miklos, músico e ex-integrante da banda Titãs. Com a decisão, o artista está proibido de se aproximar, manter contato ou frequentar os mesmos ambientes que a ex-companheira e seus familiares.

O relacionamento entre Paulo e Renata durou cerca de dez anos e terminou oficialmente em setembro de 2024, embora o fim só tenha sido anunciado publicamente pelo músico em junho deste ano, por meio das redes sociais. Desde então, o divórcio segue de forma litigiosa na Justiça.

De acordo com a defesa de Renata, há uma investigação em andamento, e a diretora estaria emocionalmente abalada com a situação. A equipe jurídica afirma que o pedido da medida foi motivado por relatos de conflitos recorrentes ao longo do casamento, além de episódios recentes que teriam aumentado o temor dela por sua própria segurança.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a decisão judicial estabelece um limite mínimo de distância entre Paulo Miklos e a ex-esposa, além da proibição de qualquer tipo de contato direto ou indireto.

Procurado, Paulo Miklos se manifestou por meio de nota assinada por seu advogado, Roberto Pagliuso. No comunicado, a defesa afirma que o artista nega as acusações e lamenta o que classificou como a divulgação de informações falsas.

“A defesa lamenta que fatos mentirosos tenham sido atribuídos ao Paulo, comunicados ao Judiciário e ilegalmente vazados com a única intenção de atingir sua reputação”, diz o texto. Segundo o advogado, as investigações devem demonstrar a inconsistência das acusações, que estariam sendo usadas como estratégia no contexto do processo de divórcio.



A nota também ressalta que os processos tramitam sob segredo de Justiça, o que, segundo a defesa, impede manifestações mais detalhadas neste momento.