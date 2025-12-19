Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:13
Nem todo mundo sente o céu da mesma forma e esta sexta-feira, 19 de dezembro, deixa isso ainda mais claro.
Com o Sol em Sagitário ativando temas ligados à verdade, propósito e direção, alguns signos sentem o chamado para ajustar rotas internas e externas.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Signos de fogo e ar tendem a sentir uma clareza mental maior, mas precisam tomar cuidado com promessas exageradas e decisões impulsivas.
Já os signos de terra e água vivem um dia mais introspectivo, ideal para organizar a vida prática, fechar pendências e alinhar emoções com realidade.
O dia favorece conversas honestas, organização financeira e escolhas conscientes no trabalho. Não é sobre correr atrás de tudo, mas sobre escolher melhor onde colocar energia.
Quem ignora os sinais pode sentir cansaço ou frustração; quem escuta, sente alívio.