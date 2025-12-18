FAMOSOS

Filha de Débora Bloch e esposa encantam em aparição rara durante evento

Julia Anquier e Maria Beraldo se destacaram em evento da Billboard Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:57

Debora Bloch e a filha Julia Anquier Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A noite da última quarta-feira (17) foi marcada por uma aparição rara de Julia Anquier e sua esposa, a cantora e produtora Maria Beraldo. O casal marcou presença na 9ª edição do WME Awards by Billboard Brasil, premiação que celebra as mulheres que mais se destacaram na música ao longo de 2025.

Maria Beraldo concorreu na categoria Produtora Musical, concorrendo com Curol, Luiza Brina, Alejandra Luciani e Jadsa, que acabou levando o troféu. Mesmo sem o prêmio, a presença do casal chamou atenção pelo clima de cumplicidade e elegância. Julia, que optou por um look moderno de terno xadrez, não escondeu o orgulho de prestigiar a companheira.

O evento também homenageou a cantora Preta Gil, lembrada pelo legado artístico e pelo ativismo em prol da inclusão e diversidade.

Julia Anquier, 32 anos, é filha da atriz Débora Bloch e do chef Olivier Anquier. Formada na School of Visual Arts, em Nova York, a diretora e roteirista se destacou em produções nacionais e internacionais, como “¼ Dela”, “Estrangeiras”, “Adeus à Carne” e “Todxs Nós”.