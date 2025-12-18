Filha de Débora Bloch e esposa encantam em aparição rara durante evento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:57
A noite da última quarta-feira (17) foi marcada por uma aparição rara de Julia Anquier e sua esposa, a cantora e produtora Maria Beraldo. O casal marcou presença na 9ª edição do WME Awards by Billboard Brasil, premiação que celebra as mulheres que mais se destacaram na música ao longo de 2025.
Maria Beraldo concorreu na categoria Produtora Musical, concorrendo com Curol, Luiza Brina, Alejandra Luciani e Jadsa, que acabou levando o troféu. Mesmo sem o prêmio, a presença do casal chamou atenção pelo clima de cumplicidade e elegância. Julia, que optou por um look moderno de terno xadrez, não escondeu o orgulho de prestigiar a companheira.
Maria Beraldo e Julia Anquier
O evento também homenageou a cantora Preta Gil, lembrada pelo legado artístico e pelo ativismo em prol da inclusão e diversidade.
Julia Anquier, 32 anos, é filha da atriz Débora Bloch e do chef Olivier Anquier. Formada na School of Visual Arts, em Nova York, a diretora e roteirista se destacou em produções nacionais e internacionais, como “¼ Dela”, “Estrangeiras”, “Adeus à Carne” e “Todxs Nós”.
O casal oficializou a união em maio deste ano em uma cerimônia íntima em São Paulo e voltou a celebrar em novembro, com um registro emocionante compartilhado nas redes sociais mostrando o beijo apaixonado entre as duas. A presença de familiares, incluindo o ator Jonas Bloch, avô de Julia, reforçou o clima familiar e alegre do momento.