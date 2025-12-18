Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Débora Bloch e esposa encantam em aparição rara durante evento

Julia Anquier e Maria Beraldo se destacaram em evento da Billboard Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:57

Debora Bloch e a filha Julia Anquier
Debora Bloch e a filha Julia Anquier Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A noite da última quarta-feira (17) foi marcada por uma aparição rara de Julia Anquier e sua esposa, a cantora e produtora Maria Beraldo. O casal marcou presença na 9ª edição do WME Awards by Billboard Brasil, premiação que celebra as mulheres que mais se destacaram na música ao longo de 2025.

Maria Beraldo concorreu na categoria Produtora Musical, concorrendo com Curol, Luiza Brina, Alejandra Luciani e Jadsa, que acabou levando o troféu. Mesmo sem o prêmio, a presença do casal chamou atenção pelo clima de cumplicidade e elegância. Julia, que optou por um look moderno de terno xadrez, não escondeu o orgulho de prestigiar a companheira.

Leia mais

Imagem - Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Imagem - Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Imagem - Celso surpreende Estela com beijo e crime vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

Celso surpreende Estela com beijo e crime vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

Maria Beraldo e Julia Anquier

Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Júlia Anquier por Reprodução/Instagram
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier ganha um beijo de Maria Beraldo no carnaval carioca por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Debora Bloch posta foto com o marido e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier com a mãe, a atriz Debora Bloch por Divulgação
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Débora Bloch e a Julia Anquier posam com a escultura de Davi, obra prima de Michelângelo por Reprodução/Redes Sociais
Debora Bloch e a filha Julia Anquier em projeto por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier comemora 30 anos em bar em SP por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier ganha declaração da namorada, Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Maria Beraldo na capa de seu disco "Colinho" por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Debora Bloch e a filha Julia Anquier por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Debora Bloch e a filha Julia Anquier por Reprodução/Redes Sociais
Filha de Debora bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais
Julia Anquier por Reproduç
Debora Bloch e a filha Julia Anquier por Reprodução/Redes Sociais
1 de 37
Julia Anquier e a esposa, a cantora Maria Beraldo por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Casamento de filha de Débora Bloch com cantora reúne família e celebra amor em cerimônia íntima

O evento também homenageou a cantora Preta Gil, lembrada pelo legado artístico e pelo ativismo em prol da inclusão e diversidade.

Julia Anquier, 32 anos, é filha da atriz Débora Bloch e do chef Olivier Anquier. Formada na School of Visual Arts, em Nova York, a diretora e roteirista se destacou em produções nacionais e internacionais, como “¼ Dela”, “Estrangeiras”, “Adeus à Carne” e “Todxs Nós”.

O casal oficializou a união em maio deste ano em uma cerimônia íntima em São Paulo e voltou a celebrar em novembro, com um registro emocionante compartilhado nas redes sociais mostrando o beijo apaixonado entre as duas. A presença de familiares, incluindo o ator Jonas Bloch, avô de Julia, reforçou o clima familiar e alegre do momento. 

Leia mais

Imagem - Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Imagem - Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Imagem - Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Tags:

Lgbt Lgbtqiapn+ Júlia Anquier

Mais recentes

Imagem - A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil
Imagem - Zezé Di Camargo se torna persona non grata no SBT e não será mais chamado para programas; entenda

Zezé Di Camargo se torna persona non grata no SBT e não será mais chamado para programas; entenda
Imagem - Mulheres flagram Suzane Von Richthofen em mercado e vídeo repercute

Mulheres flagram Suzane Von Richthofen em mercado e vídeo repercute

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
01

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Imagem - Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia
02

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia

Imagem - SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho
03

SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal