Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Atriz mostra passo a passo do skincare à maquiagem e explica como cuida da pele antes de se produzir

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:25

Camila Pitanga mostra sua rotina de beleza em vídeo para VOGUE Crédito: Reprodução/Youtube

Camila Pitanga está oficialmente de volta ao centro da trama de Dona de Mim e não apenas pelo impacto da personagem Ellen. Com uma presença forte e misteriosa, a atriz também chama atenção pela beleza natural e pela forma consciente como cuida da pele.

Na novela, Ellen reaparece após ter forjado a própria morte, revelando que tudo foi uma tentativa de se proteger de Vanderson (Armando Babaioff), pai de Sofia (Elis Cabral). Desde então, o público ainda tenta decifrar as reais intenções da personagem. Fora da ficção, Camila compartilha um ritual de autocuidado que reflete maturidade, presença e autoestima.

Antes de qualquer maquiagem, a atriz prioriza a limpeza da pele. Ela começa usando um sabonete facial em óleo, que aplica com massagens suaves no rosto. “Eu tinha resistência ao óleo no skincare, mas hoje entendo como ele pode ser essencial quando é de boa qualidade”, comenta.

Na sequência, entra uma máscara purificante, acompanhada de um tônico equilibrante, etapa que ela considera fundamental para preparar a pele. Um de seus truques favoritos vem logo depois: misturar algumas gotas de óleo facial ao hidratante. “Pele madura precisa de nutrição, de alimento mesmo. Hidratar bem muda tudo”, explica.

Para a região dos olhos, Camila aposta em um sérum específico e finaliza o cuidado inicial com uma bruma hidratante, que ajuda a devolver frescor e viço. Ela faz questão de reforçar que não usa maquiagem todos os dias mas, quando escolhe se maquiar, é por um motivo especial. “Maquiagem, para mim, é um ritual de poder. É quando quero me sentir bonita, viva, forte.”

Na preparação da pele, a atriz usa corretivos para uniformizar o tom e uma base que a acompanha há mais de uma década. Adepta de produtos multifuncionais, Camila utiliza blush cremoso não só nas bochechas, mas também nos lábios e nas pálpebras, criando um visual leve e harmônico.

As sobrancelhas ganham definição com gel fixador, enquanto os olhos recebem um iluminador aplicado com os dedos, técnica que garante naturalidade. Para finalizar, entram máscara de cílios e delineador, usados em um truque simples aprendido com o maquiador Duda Molinos, que valoriza o olhar sem pesar.

Produtos usados por Camila Pitanga em sua rotina: