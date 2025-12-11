Acesse sua conta
Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

Atriz contou detalhes do retorno da mãe biológica de Sofia (Elis Cabral) em entrevista ao 'Mais Você'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:04

Camila Pitanga é Ellen em
Camila Pitanga é Ellen em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Camila Pitanga abriu o jogo sobre a volta de Ellen nos próximos capítulos de "Dona de Mim" em bate-papo no "Mais Você" desta quinta-feira (11). Na conversa, a atriz revelou qual a real intenção da personagem ao voltar depois de dada como morta e entrar na briga pela guarda da filha e ainda revelou qual doença Ellen conseguiu superar na trama durante o tempo longe da menina e de todos.

À apresentadora Ana Maria Braga, a artista contou que Ellen sofreu com um câncer de colo de útero, o que a deixou com algumas sequelas que serão mostradas na novela. “Vai ter até uma bolsa de colostomia. É uma doença que mata muitas mulheres. A minha personagem, porém, conseguiu um tratamento e decide voltar após descobrir que o Vanderson (Armando Babaioff) morreu", afirmou Camila. 

Ellen, Dona de Mim

Camila Pitanga vive Ellen por Reprodução / Redes Sociais
Vanderson é o ex namorado de Ellen e pai biológico de Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Dada como morta, Ellen contactava Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Ellen, Hudson, Igor e Sofia em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 4
Camila Pitanga vive Ellen por Reprodução / Redes Sociais

A filha de Antônio Pitanga revelou ainda que apesar de que Ellen vai viver de pequenos golpes na trama, o seu afeto pela filha biológica é real. A justificativa sobre ficar longe para manter Vanderson longe também não será balela. “O medo dela era que, se voltasse, aquele agressor também as encontrasse", disse a atriz

“Eu fiquei muito feliz de fazer uma novela da Rosane porque é uma autora que admito, que fez tantas novelas bacanas, como Vai na Fé (2023). Ela faz muito bem a ponte entre a Dona de Casa e a juventude brasileira. Dona de Mim tem os MCs de um lado; do outro, uma senhora com alzheimer", destacou sobre a sua relação afetiva com a personagem das 7. 

Mudança inesperada

No 'Mais Você', Camila Pitanga ainda abriu ao público uma mudança inesperada no rumo de Ellen que foi revelada a ela pelo roteirista no início da produção, a deixando surpresa. 

"Eu gravei as minhas cenas certa de que a Ellen havia morrido, mas um mês depois recebi uma ligação da Rosane. Fui convencida de que poderia ser interessante nessa história, de que há uma disputa de muitas pessoas que amam verdadeiramente a Sofia pela guarda, que também a mãe poderia entrar nessa", revelou. 

Dona de Mim

Novela Dona de Mim por Divulgação/TV Globo
Dona de Mim por Reprodução
Leona e Kami terão fortes embates nos próximos capítulos de 'Dona de Mim' por Reprodução / Globo
Vanderson se choca ao descobrir morte de Ellen em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Bebê salvo por Marlon em 'Dona de Mim' por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em Dona de Mim por Reprodução
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
Leo e Marlon agarradinhos em 'Dona de Mim' por Reprodução
1 de 8
Novela Dona de Mim por Divulgação/TV Globo

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Dona de mim Novelas Globo Camila Pitanga

