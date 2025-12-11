SE ASSUMIU

Pastora revela ser mulher trans durante culto: 'Fingindo ser homem'

Anúncio ocorreu na Igreja Metodista Unida de North Chili, em Nova York

Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 22:32

Pastora se assumiu uma mulher trans durante culto nos EUA Crédito: Reprodução

Um momento de afirmação da própria identidade. Uma pastora metodista de 51 anos revelou durante um culto na Igreja Unida de North Chili, em Rochester, Nova York, nos Estados Unidos que se entende como uma mulher transsexual. No anúncio, ela se apresentou como Phillipa Phaneuf e explicou que vivia fingindo ser o que não era.

A religiosa falou que está em processo de transição e explicou que a partir de agora quer chamada pelo pronome feminino. “Então, tenho o prazer de anunciar com alegria que estou em transição. Afirmo a todos vocês que sou transgênero. A melhor maneira de explicar isso é que não estou me tornando uma mulher, estou desistindo de fingir ser um homem. Este é um processo, e pode ser chocante para alguns o que tudo isso significa”, afirmou durante a celebração evangélica.

Phillipa ressaltou que é uma pessoa assexual e que não busca relacionamentos por conta do compromisso com as funções na Igreja. “Eu me enquadro na categoria do que chamam de assexual. Sou assim desde que estamos juntos [na congregação], no sentido de que não vivo minha vida buscando um relacionamento romântico”, disse.

Ela ainda que está passando pela reposição hormonal há três meses, que trará mudanças desejadas na aparência corporal e na voz.

Repercussão

Em entrevista à emissora Fox News, a pastora contou que os fiéis de sua igreja acolheram bem a notícia. "Quaisquer deveres pastorais na igreja não serão afetados", ressaltou.