Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pastora revela ser mulher trans durante culto: 'Fingindo ser homem'

Anúncio ocorreu na Igreja Metodista Unida de North Chili, em Nova York

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 22:32

Pastora se assumiu uma mulher trans durante culto nos EUA
Pastora se assumiu uma mulher trans durante culto nos EUA Crédito: Reprodução

Um momento de afirmação da própria identidade. Uma pastora metodista de 51 anos revelou durante um culto na Igreja Unida de North Chili, em Rochester, Nova York, nos Estados Unidos que se entende como uma mulher transsexual. No anúncio, ela se apresentou como Phillipa Phaneuf e explicou que vivia fingindo ser o que não era. 

A religiosa falou que está em processo de transição e explicou que a partir de agora quer chamada pelo pronome feminino. “Então, tenho o prazer de anunciar com alegria que estou em transição. Afirmo a todos vocês que sou transgênero. A melhor maneira de explicar isso é que não estou me tornando uma mulher, estou desistindo de fingir ser um homem. Este é um processo, e pode ser chocante para alguns o que tudo isso significa”, afirmou durante a celebração evangélica. 

Pastora Phillipa Phaneuf

Phillipa Phaneuf por Reprodução
Phillipa Phaneuf por Reprodução
Phillipa Phaneuf por Reprodução
Pastora se assumiu uma mulher trans durante culto nos EUA por Reprodução
1 de 4
Phillipa Phaneuf por Reprodução

LEIA MAIS

Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Gominho faz revelação sobre últimos dias de Preta Gil: ‘Chegou a cogitar morte assistida’

Any Awuada revela resultado do DNA da filha após polêmica envolvendo Neymar

Phillipa ressaltou que é uma pessoa assexual e que não busca relacionamentos por conta do compromisso com as funções na Igreja. “Eu me enquadro na categoria do que chamam de assexual. Sou assim desde que estamos juntos [na congregação], no sentido de que não vivo minha vida buscando um relacionamento romântico”, disse. 

Ela ainda que está passando pela reposição hormonal há três meses, que trará mudanças desejadas na aparência corporal e na voz. 

Repercussão 

Em entrevista à emissora Fox News, a pastora contou que os fiéis de sua igreja acolheram bem a notícia. "Quaisquer deveres pastorais na igreja não serão afetados", ressaltou.

"O que permanecerá o mesmo é o meu amor cada vez maior por todos vocês", finalizou, ressaltando que os valores e os sentimentos pela comunidade estão acima do gênero que ela se identifica. 

Leia mais

Imagem - Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Imagem - Marido rompe casamento com Carol Lekker e joga pertences da ex fora, diz coluna

Marido rompe casamento com Carol Lekker e joga pertences da ex fora, diz coluna

Imagem - Lucas Borbas recebe más notícias sobre saúde de Isabel Veloso e retorna à Curitiba

Lucas Borbas recebe más notícias sobre saúde de Isabel Veloso e retorna à Curitiba

Tags:

Igreja Gênero

Mais recentes

Imagem - Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final

Humorista Toninho Tornado é eliminado de A Fazenda 17 na reta final
Imagem - Se prepare: Hoje (11 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido

Se prepare: Hoje (11 de dezembro) é dia de virada para 4 signos e os resultados aparecem rápido
Imagem - Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
01

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)
03

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora