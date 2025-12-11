BARRACO

Marido rompe casamento com Carol Lekker e joga pertences da ex fora, diz coluna

Maik Riksen tomou atitude drástica contra Miss Bumbum que foi expulsa de 'A Fazenda 17' por agressão

Os barracos e problemas causados por Carol Lekker dentro de "A Fazenda 17", que culminaram em sua expulsão por agressão na madrugada desta quinta-feira (11) não ficaram só no reality. De acordo com a coluna Fábia Oliveira do Metrópoles até o casamento do ex-peoa foi por água a baixo.

Maik Riksen, empresário holandês e até então marido de Carol, teria decidido terminar a relação e tomar uma atitude drástica: jogar fora todos os pertences da influencer. Fontes relatam que Carol “não tem mais nada” do que deixou em casa e que Riksen não quer mais vê-la “nem pintada de ouro”.

Após ser eliminada do reality, Carol deu entrevista à Lucas Selfie e revelou que tinha dúvida se sua vida de casada fora do Brasil seguiria firme. "Sou casada, né... Bom, entrei casada e não sei a situação.", afirmou.

Detalhes do barraco

Segundo a coluna, além de se desfazer dos pertences da ex-companheira, o holandês também não quitou o pagamento com a equipe de mídias digitais da ex-peoa.

O rompimento teria sido motivada por uma fala polêmica de Carol Lekker sobre o enteado, de 4 anos, revelando que ameaçou cortar o seu pênis com uma tesoura. O comentário repercutiu nas redes sociais e mãe do menino teria entrado em contato com Maik Riksen sobre o assunto e ele, então, decido encerrar tudo com ela.