Carol Lekker se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17': 'Saiu gigante'

Equipe exaltou trajetória da peoa e evitou mencionar momentos de agressão que motivaram a expulsão

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:34

Carol Lekker
Carol Lekker

A expulsão de Carol Lekker movimentou a madrugada em A Fazenda 17 e, poucas horas depois, sua equipe quebrou o silêncio. Por meio de uma nota nas redes sociais, os administradores destacaram a trajetória da peoa no reality, adotando um tom emocionado e completamente voltado ao lado positivo da influenciadora.

“De infiltrada para protagonista”, começa o texto, lembrando que Carol entrou desacreditada no jogo, mas, segundo a equipe, conseguiu virar o centro das atenções. A publicação segue reforçando que ela foi “subestimada”, mas teria construído um caminho “verdadeiro, corajoso e inesquecível”.

A nota também tenta humanizar os momentos de pressão vividos por Carol no confinamento. “Ela foi coração quando esperavam frieza; foi postura quando tentaram desestabilizar; foi luz quando tudo parecia caos”, diz o texto, sem tocar diretamente nos episódios que culminaram na expulsão. A legenda ainda afirma que ela “sentiu, chorou, se machucou, cresceu e brilhou”.

A equipe agradeceu aos fãs que apoiaram a peoa até o fim e ressalta que, apesar da saída forçada, “a história de Carol só está começando aqui fora”. Segundo eles, ela deixa o reality “grande”, com uma base de seguidores ainda mais fortalecida.

  • Como ocorreu a expulsão

A edição deste ano já se destaca como a mais problemática da história do programa, acumulando quatro expulsões. E a de Carol veio após uma briga direta com Duda Wendling. Ao ver suas coisas mexidas, Carol perdeu a cabeça e partiu para cima da atriz, chegando a imobilizá-la pelo pescoço e pelo braço, um movimento que viola uma das regras centrais do reality: qualquer contato físico violento leva à desclassificação imediata.

A apresentadora Adriane Galisteu chegou a advertir Carol ao vivo. Pouco depois, a direção a chamou e comunicou sua expulsão. Os peões foram avisados já de madrugada, quando a Fazendeira Saory leu o comunicado oficial determinando que as malas da participante fossem enviadas ao closet.

  • Recorde de expulsões

Com a saída de Carol, A Fazenda 17 bateu recorde histórico. Antes dela, três outros participantes já tinham sido eliminados por condutas violentas:

  • Gaby Spanic: expulsa em 19 de outubro após dar um tapa em Tamires;

  • Martina: desclassificada após arremessar um copo que quase acertou um músico do Pixote durante uma festa;

  • Creo Kellab: expulso em 26 de novembro por dar um soco na cabeça de Fabiano durante um intervalo de formação de Roça.

Agora, a reta final do programa se aproxima. A grande decisão acontece no dia 18, e mais uma Roça definirá quem deixa o reality na noite de hoje.

