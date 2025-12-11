NOVELA DAS 7

Camila Pitanga volta à Globo após 'morte' da personagem e explica decisão: 'Fui convencida'

Atriz explicou a verdadeira história por trás do sumiço de Ellen em 'Dona de Mim'

Camila Pitanga surpreendeu os fãs ao revelar que só voltou à Globo, e à novela Dona de Mim, porque foi convencida pela autora Rosane Svartmann. Em entrevista ao Mais Você nesta quinta-feira (11), a atriz, de 48 anos, contou que sua personagem, Ellen, estava originalmente destinada a morrer na história.

“Eu tinha terminado de gravar achando que ela realmente tinha partido”, disse Camila à Ana Maria Braga. “Mas, um mês depois, a Rosane me procurou e disse que poderia ser interessante retomar essa mãe na trama, porque há várias pessoas disputando o amor da Sofia, e a presença dela poderia mexer nessa dinâmica.”

Na novela, Ellen salva a vida de Abel (Tony Ramos) nos primeiros capítulos, mas logo depois desaparece e deixa a filha, Sofia (Elis Cabral), aos cuidados dele. O público acreditou que ela havia morrido e essa também era a ideia inicial da equipe.

Mas Camila explicou que a “doença terminal” da personagem era, na verdade, outra coisa: um relacionamento extremamente violento. Ellen fugiu por medo de morrer nas mãos do companheiro e, sem saída, entregou Sofia a um estranho acreditando que ao menos a filha estaria segura.

“Ela some porque o pai da criança era um agressor. Ela achava que não sobreviveria. Quando conseguiu tratamento e começou a se recuperar, ainda tinha medo de voltar e ser encontrada por ele. Só quando descobriu que ele morreu é que sentiu que podia retornar”, contou a atriz. Ellen, inclusive, reaparece com marcas desse período difícil, como o uso de bolsa de colostomia.

Camila adiantou que a volta promete emoções fortes e muitas contradições. “Ela tem um pezinho no golpismo, sim, mas volta por amor”, brincou.

O retorno de Ellen movimenta a novela

Ellen reaparece nesta sexta-feira (12) em Dona de Mim. Hudson (Emílio Dantas), marido da personagem, fica sabendo da morte de Vanderson (Armando Babaioff) e, ao mesmo tempo, descobre que Sofia herdou 25% da Boaz. De olho no dinheiro, ele incentiva Ellen a se aproximar da filha.

A personagem, porém, sofre ao encarar o próprio passado: precisou fingir estar morta para proteger a criança. Mesmo assim, ela, Hudson e Igor (Theo Matos) seguem rumo ao Rio de Janeiro.