FAMOSOS

Filha de Camila Pitanga completa 17 anos e impressiona pela semelhança com a mãe

Internautas comentam como Antônia está cada vez mais parecida com Camila

A atriz Camila Pitanga, de 47 anos, viu a internet se encher de comentários ao celebrar os 17 anos de sua filha, Antônia, no mês de maio. Discreta nas redes sociais, a jovem chamou atenção dos internautas pela semelhança com a mãe. >

Antônia é fruto do antigo relacionamento de Camila com o diretor de arte Claudio Amaral Peixoto. A escolha do nome da menina foi uma homenagem ao avô, o consagrado ator Antonio Pitanga.>