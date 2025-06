INESPERADO

Professor pede aluna em casamento durante colação de grau e divide opiniões: 'Quebra de protocolo'

Pedido de casamento em formatura do IFCE virou assunto na internet

A colação de grau da turma de Letras do Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Campus Crateús ganhou um momento inesperado e polêmico. Durante a solenidade realizada na noite de terça-feira (14), a estudante Maria Cristiane foi surpreendida com um pedido de casamento no palco, feito por Marcos André, que é servidor público.>