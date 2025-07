NO REINO UNIDO

Fisioterapeuta das celebridades é preso por filmar e fotografar 2 mil mulheres secretamente

Torben Stig Hersborg acumulou imagens registradas ao longo de 12 anos

O criminoso foi descoberto em dezembro do ano passado, quando foi avistado por uma vítima do lado de fora de um alojamento universitário. Ele estava em um carro escuro, com os assentos forrados com sacos de lixo, e usava luvas. No veículo, havia uma câmera com fita preta ao redor da lente, apontada para os estudantes que moravam no local. >