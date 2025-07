SE ENTREGOU

Rapper Oruam se entrega a polícia: ‘Não sou bandido’

Justiça do Rio já havia decretado sua prisão preventiva anteriormente

F Felipe Sena

Publicado em 22 de julho de 2025 às 18:37

Rapper se entregou nesta terça Crédito: Reprodução | Instagram

Na noite desta terça-feira (22), o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, de 25 anos, se apresentou voluntariamente na Cidade da Polícia do Rio de Janeiro. Mais cedo, ele publicou um vídeo nas redes sociais anunciando a decisão de se entregar às autoridades. No entanto, ainda nesta tarde, a rede social do rapper caiu.>

A Justiça do Rio havia decretado sua prisão preventiva após o músico ser indiciado por supostamente ter interferido em uma ação policial e favorecido a fuga de um suspeito considerado um dos principais ladrões de carros do estado. A acusação inclui lesão corporal leve contra agentes, conforme previsto no artigo 129 do Código Penal, com agravante por se tratar de autoridades públicas.>

"Não sou bandido, valeu? Vou me entregar e provar isso com a minha música", afirmou o artista no vídeo, onde também pediu desculpas pelos atos.>

Oruam Crédito: Reprodução

Segundo informações obtidas pela Folha de S. Paulo, setores de inteligência policial já monitoravam as redes sociais do cantor. A Polícia Militar, por sua vez, preparou reforços na unidade onde ele deveria se apresentar e mobilizou equipes para atuar em vias expressas, caso houvesse protestos.>

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que a decisão judicial considerou uma série de acusações, incluindo tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, ameaça e dano ao patrimônio.>