CRIME

Marcinho VP, líder do CV e pai de Oruam, vai ser solto? Entenda

Recentemente, em uma live, Oruam afirmou que seu pai “já não deve mais nada” e que “vai sair em breve, em nome do Senhor Jesus”

O cantor tem usado sua visibilidade, de forma recorrente, para pedir a liberdade do pai. Nas redes sociais e em apresentações que reúnem milhares de pessoas, como no Lollapalooza, em 2024, Oruam vestiu camisetas com o rosto do pai e a palavra “liberdade”.>