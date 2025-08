EMPREGO

Prefeitura baiana abre seleção para 410 vagas com salários de até R$ 10 mil

Oportunidades são voltadas a candidatos com formação de níveis médio, técnico e superior

A Prefeitura de São Francisco do Conde, na Grande Salvador, abriu inscrições para um processo seletivo destinado ao preenchimento de 410 vagas. As oportunidades são voltadas a candidatos com formação de níveis médio, técnico e superior. Os selecionados terão uma jornada de trabalho que varia de 30 a 40 horas, com salários que vão de R$1.660 a R$9.926,22. >

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto, por meio do site oficial da seleção. A avaliação é feita por prova de títulos, segundo o edital. O processo seletivo terá validade de dois anos a partir da data de publicação da homologação no Diário Oficial do Município, com possibilidade de prorrogação por igual período. Edital completo aqui.>