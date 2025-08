OPORTUNIDADE

Bahia tem concursos públicos com salários de até R$ 10,5 mil; confira

Oportunidades são para secretaria estadual, universidade federal, instituto de conservação e mais

Millena Marques

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 10:20

Vagas são para Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais Crédito: Reprodução

Ao menos nove concursos públicos ofertam vagas com salários de até R$ 10,5 mil na Bahia. O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). As oportunidades são para secretaria estadual, universidade federal, instituto de conservação e mais. Confira abaixo: >

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) lançou edital de concurso com 115 vagas imediatas e formação de cadastro reserva da empresa. As oportunidades são para analistas, técnicos e pesquisadores com salários iniciais que podem chegar até R$ 10,5 mil por 40 horas semanais de trabalho. As inscrições vão até o dia 2 de setembro no site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca responsável pela prova. Os cargos são para níveis médio, técnico e superior.>

Universidade Federal da Bahia (Ufba)

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abre inscrições nesta terça-feira (5) para 52 vagas no cargo de professor substituto em três campi: Salvador, Camaçari e Vitória da Conquista. As chances são para profissionais de nível superior com formação em diferentes áreas.>

Interessados poderão se inscrever até o dia 14 de agosto pela internet, preenchendo o formulário disponível neste link e imprimindo a Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 150.>

O vencimento básico varia de R$ 3.090,43 (para quem tem graduação) para 20 horas semanais a R$ 8.058,29 para quem tem doutorado e irá atuar por 40 horas semanais.>

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA)

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) lançou quatro editais para um processo seletivo simplificado com 180 vagas em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os salários podem chegar a R$ 3.373,21, além de benefícios.>

As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com 50 vagas de contratação imediata e 130 para formação de cadastro de reserva.Os contratos terão duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período.>

As inscrições estarão abertas de 6 a 12 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site. A seleção será feita por avaliação curricular, etapa única de caráter eliminatório e classificatório. Serão analisados documentos que comprovem a experiência profissional, cursos de aperfeiçoamento, formação e conhecimentos de informática. Os documentos deverão ser enviados entre 15 e 22 de setembro.>

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) oferece 12 vagas de emprego com salários de R$ 6,7 mil para Porto Seguro, no sul da Bahia. As inscrições começam a partir desta quarta-feira (6), no site da Funai. Os cargos são para especialista temporário em proteção territorial e agente Temporário em Proteção Territorial.>

Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb)

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abre inscrições nesta quarta-feira (6) para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), ao atendimento de necessidade de serviço temporário e excepcional. Inscrições podem ser feitas aqui. >

São 50 vagas para Técnico de Nível Médio e Superior em áreas administrativas e artísticas, por meio do site ba.gov.br (clique aqui). O prazo para inscrição termina no dia 12 deste mês.>

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de vagas para contratação de profissionais para a Bahia com salários de até R$ 2,5 mil. São duas vagas com contratação temporária no cargo de Agente Ambiental para a base do Centro TAMAR, em Caravelas, no Sul da Bahia. Os cargos requerem formação de nível fundamental completo ou incompleto. As inscrições serão abertas no dia 8 de setembro e seguem até 12 de setembro. >

Prefeitura de Barreiras

No oeste da Bahia, a Prefeitura de Barreiras oferece 25 vagas com salários de até R$ 3,3 mil. As oportunidades são para psicólogos, motoristas, assistentes sociais, pedagogo, advogados, entre outros. As inscrições devem ser feitas no site da prefeitura.>

Prefeitura de Coribe

A Prefeitura de Coribe, cidade localizada no Extremo Oeste da Bahia, abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher 204 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos vão até R$ 3,2 mil.>

As inscrições podem ser realizadas entre 31 de julho de 2025 a 11 de agosto de 2025, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Coronel Clementede Araújo, 103, Centro, Coribe, das 08h às 12h.>

As oportunidades contemplam diversos cargos, incluindo professor de Atendimento Educacional Especializado (7 vagas), psicopedagoga (2 vagas), auxiliar administrativo (43 vagas), serviços gerais (43 vagas), vigilante noturno (4 vagas), professor (14 vagas), coordenador(a) escolar (1 vaga), merendeira (20 vagas), porteiro (17 vagas), digitador (5 vagas), monitor escolar (20 vagas), cuidador(a) escolar (20 vagas), motorista (7 vagas) e gastrônomo (1 vaga).>

