OPORTUNIDADE

Ifood anuncia abertura de 600 vagas de emprego em todo o Brasil

Contratações devem ser feitas até o primeiro trimestre de 2026

Esther Morais

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 11:34

Ifood entrega pizzas gratuitas do Rio Vermelho até a Barra Crédito: Divulgação

O iFood, empresa brasileira de tecnologia voltada para delivery, anunciou nesta terça-feira (5) a abertura de 600 novas vagas de emprego em todo o país. As contratações fazem parte de um plano de expansão que prevê a geração de 1.100 postos de trabalho até março de 2026 - 500 deles já preenchidos. >

A maior parte das novas oportunidades é voltada para profissionais da área de tecnologia. Para conferir quais já estão abertas, basta acessar a aba "Carreiras", no site da empresa (clique aqui).>

A empresa também divulgou que irá investir R$ 17 bilhões no Brasil entre abril de 2025 e março de 2026, montante 25% superior ao do ano fiscal anterior. É o terceiro ano consecutivo que os aportes anuais do iFood no país ultrapassam os R$ 10 bilhões.>

Segundo a companhia, os investimentos têm como foco principal inovação, marketing, tecnologia e concessão de crédito para restaurantes parceiros. Além disso, há expectativa de aporte adicional de até R$ 500 milhões em startups brasileiras. A ampliação da equipe - que deve ultrapassar 8.600 colaboradores - visa sustentar o crescimento do ecossistema do iFood e aprimorar o uso de inteligência artificial própria, que já conta com mais de 190 modelos operando.>

O iFood ainda estima que o aumento no volume de pedidos gere R$ 5,2 bilhões em repasses para entregadores, um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Profissionais que trabalham mais de 90 horas por mês na plataforma devem manter renda bruta entre 1,8 e 4,1 vezes o salário mínimo, dependendo da carga horária.>

O levantamento mais recente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), também apresentado no evento, mostra que o chamado efeito iFood já movimenta R$ 140 bilhões na economia brasileira - o equivalente a 0,64% do PIB nacional. A empresa ultrapassou a marca de 1 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos gerados, o que representa quase 1% da população ocupada no país.>