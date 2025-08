VIDA LONGA

Ator de 95 anos revela como se mantém ativo e lúcido com hábitos descomplicados

Descubra o segredo de ator e diretor americano para viver com saúde e lucidez até hoje

Longe de soluções caras, o ator abraça rotinas simples e acessíveis e cuidar do corpo se tornou crucial após a perda precoce do pai.>

A meditação como pilar central

Estudos demonstram os benefícios da Meditação Transcendental para a saúde, essa prática auxilia na regulação da pressão arterial, no alívio eficaz da ansiedade e na melhoria geral do bem-estar.>

Consistência: o verdadeiro segredo

Além da meditação, o ator mantém-se ativo com caminhadas e uma dieta leve com horários regulares. Tais escolhas são parecidas com as rotinas das "Zonas Azuis", regiões globais com alta concentração de longevos.>