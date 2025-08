POLÊMICA

'Amores Materialistas': filme frustra fãs e é acusado de propaganda enganosa

Com Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal no elenco, filme foi lançado em julho no Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 14:29

Chris Evans, Dakota Johnson e Pedro Pascal em "Amores Materialistas" Crédito: Divulgação/A24

Quem foi ao cinema esperando uma leve comédia romântica com direito a triângulo amoroso se deparou com uma narrativa bem diferente e ficou decepcionado. "Amores Materialistas", que estreou nos cinemas brasileiros no dia 31 de julho, vem sendo alvo de críticas nas redes sociais por vender uma história que não corresponde à expectativa criada pela própria divulgação. >

Estrelado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, o longa foi promovido como uma trama envolvente sobre uma mulher dividida entre dois homens: um ex-namorado que desperta sentimentos antigos e um novo pretendente misterioso. A própria sinopse oficial reforça essa ideia: “Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry, um empresário romântico, e John, um ex-complicado que reacende uma antiga paixão”.>

No entanto, a tão prometida disputa amorosa praticamente não existe. Os personagens de Evans e Pascal não entram em confronto direto, nem há uma tensão típica de um triângulo amoroso. A protagonista não está em dúvida entre dois amores, mas sim envolta em reflexões mais profundas sobre o amor, as exigências modernas nos relacionamentos e as escolhas que fazemos baseadas em valores, muitas vezes, materiais.>

Dirigido por Celine Song, mesma mente por trás de 'Vidas Passadas', o filme propõe uma abordagem realista e crítica sobre os relacionamentos contemporâneos. Em vez do romance idealizado, vemos Lucy questionar o que realmente importa em uma relação: amor genuíno e estabilidade ou status e expectativas sociais?>

A personagem é casamenteira profissional, e sua vida pessoal e trabalho se misturam ao mostrar clientes em busca do “parceiro perfeito”, que não apenas ame, mas também atenda a padrões como altura, salário, beleza e prestígio. Em meio a essas exigências, Lucy se vê diante da diferença entre amar alguém e conseguir conviver com essa pessoa no cotidiano. Como o filme propõe: “Amar é fácil. Difícil é se relacionar”.>

Apesar da proposta reflexiva e contemporânea, o descompasso entre a campanha de marketing e o conteúdo real do longa gerou críticas. A distribuidora Sony Pictures chegou a promover no Brasil uma “batalha de torcidas” entre os personagens masculinos, o que alimentou ainda mais a ideia de um enredo romântico competitivo, que não se concretizou nas telas do cinema.>