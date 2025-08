FITNESS

Em busca do shape: as 10 melhores carnes magras para ganhar massa muscular

Descubra as melhores fontes de proteína magra para seu treino e como variar sua dieta sem perder resultados

Quem busca hipertrofia muscular sabe que a proteína é o nutriente mais importante da dieta. As carnes magras se destacam por oferecer alto teor proteico com baixíssimo percentual de gordura, ideal para quem quer definir o corpo sem abrir mão dos resultados.

Por que escolher carnes magras

As carnes vermelhas tradicionais, apesar de proteicas, costumam vir com alta taxa de gordura saturada. Já as carnes magras oferecem a mesma construção muscular sem prejudicar a definição. Além disso, ajudam no controle do colesterol e prevenção de doenças.