SAUDE

Curto e poderoso: veja como queimar gordura com um treino caseiro de 7 minutos

Essa metodologia propõe um circuito breve, mas de alta intensidade

Assim, esses movimentos exigem o trabalho simultâneo de diferentes grupos musculares, maximizando o tempo de treino. É a solução ideal para incluir atividade física no dia a dia, transformando o lar no seu próprio centro de bem-estar.>

Liberdade para treinar em casa

Este treino foi projetado para não necessitar de nenhum equipamento, oferecendo total liberdade você pode realizá-lo no quarto, na sala ou até no quintal, eliminando impedimentos. São sete exercícios, cada um com 30 segundos, totalizando uma repetição completa dos 7 minutos.>

O primeiro exercício envolve pulos curtos com deslocamento frontal e posterior, ideais para ativar a musculatura das pernas. A rotina segue com movimentos intensos e contínuos, garantindo uma rápida elevação da frequência cardíaca e um bom gasto calórico em pouco tempo.>

Em seguida, um movimento similar ao burpee, com menor impacto, foca em explosão e coordenação. O terceiro exercício trabalha o agachamento sumô com calcanhares elevados, exigindo força e estabilidade. Patry aconselha que o importante é manter a constância, mesmo em treinos curtos.>

Corpo em movimento intenso

Depois, pequenos saltos com aberturas de perna combinam-se com joelhos altos, aumentando o ritmo do treino. As etapas cinco e seis incluem os lunges (passadas para trás) alternando com joelhadas. O último exercício finaliza misturando salto, agachamento e retorno com passadas, um fechamento completo.>