IDENTIDADE REVELADA!

Carmem descobre mistério do Mascarado em ‘A Viagem’; saiba quem é

Personagem enigmático causa tensão e até medo na trama

Um dos personagens mais enigmáticos de “A Viagem” é o Mascarado (Breno Moroni). Nos capítulos finais da novela, atual reprise no Vale a Pena Ver de Novo, um dos maiores mistérios da trama, a identidade do personagem é revelada. >

Carmem (Suzy Rêgo) descobre que o Mascarado é, na verdade, Adonai, seu ex-noivo. A revelação acontece no Rio de Janeiro e marca um dos momentos mais emocionantes do folhetim, com uma reviravolta que reacende memórias e sentimentos profundos do passado de Carmem.>