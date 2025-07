TURISMO

Curte natureza? Conheça a cidade brasileira que tem mais de 80 cachoeiras deslumbrantes

Eventos esportivos e competições ao longo do ano também reforçam o potencial da cidade

Escondida entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, Aiuruoca é uma joia mineira ainda pouco explorada. Com cerca de 6 mil habitantes, a cidade combina clima ameno, paisagens deslumbrantes e uma atmosfera acolhedora, cenário ideal para quem busca contato com a natureza, sossego e experiências autênticas. >