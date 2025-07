TELEVISÃO

Edu Guedes volta à RedeTV! menos de um mês após cirurgia para retirada de tumor no pâncreas

Apresentador reassume comando do "Fica com a Gente" na próxima terça-feira (5)

Edu Guedes está de volta à programação da RedeTV! menos de um mês após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (31) pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o apresentador retorna ao comando do programa "Fica com a Gente" já na próxima terça-feira (5), participando normalmente das transmissões ao vivo. >