RECUPERAÇÃO

Edu Guedes se emociona ao falar sobre câncer e revela conversa com filha sobre morte e herança

Apresentador chora ao lembrar momento com a filha e relata drama do diagnóstico em entrevista ao “Domingo Espetacular”

Heider Sacramento

Publicado em 20 de julho de 2025 às 15:23

Edu Guedes revela câncer e descreve dor como “ataque cardíaco” Crédito: Reprodução/YouTube

Edu Guedes abriu o coração em sua primeira entrevista após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. Em conversa que irá ao ar neste domingo (20), no Domingo Espetacular, da Record TV, o apresentador chorou ao relembrar a difícil conversa que teve com a filha, Maria Eduarda, de 16 anos, antes de ser submetido a uma cirurgia delicada. >

“Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse algo”, revelou Edu, visivelmente emocionado. O chef também falou sobre o impacto do diagnóstico e o medo diante do tipo agressivo da doença. “Você ter que esperar alguma coisa para ter a possibilidade de estar livre daquilo, não é fácil. Menos de 10% das pessoas que têm esse tipo de problema vivem”, pontuou.>

Edu Guedes 1 de 8

Ana Hickmann, atual companheira de Edu, também participou da entrevista e se emocionou ao comentar o momento delicado vivido pelo casal. “Independentemente do que eu tenha que enfrentar, não nasci para chorar, eu nasci para ser feliz. Não importa o tamanho do desafio, o que importa é que a gente está junto”, declarou a apresentadora.>

O apresentador descobriu o câncer após ser diagnosticado com uma infecção provocada por cálculo renal. Após cirurgia de emergência para retirada do cálculo, exames mais aprofundados identificaram um tumor no pâncreas. Em apenas 15 dias, Edu passou por quatro procedimentos cirúrgicos, nos quais teve parte do pâncreas, o baço e alguns nódulos removidos. O tumor foi detectado ainda em estágio inicial, na cauda do pâncreas, e está em remissão.>