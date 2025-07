CONHEÇA A HISTÓRIA

'Príncipe adormecido' morre após passar 20 anos em coma

Membro da realeza da Arábia Saudita tinha 36 anos

A corte real da Arábai Saudita anunciou a morte do príncipe Al-Waleed bin Khalid bin Talal, aos 36 anos, no sábado (19). O membro da realeza estava em coma há 20 anos, após sofrer um grave acidente de carro. Ele ficou mundialmente conhecido como 'príncipe adormecido'. O pai, Khalid bin Talal, lamentou a morte em uma rede social. >

“Com o coração cheio de fé no decreto e destino de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos nosso amado filho, o príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje à Sua misericórdia”, escreveu o pai no X, antigo Twitter. >