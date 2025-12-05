O QUE É PECADO?

Documento do Vaticano diz que sexo não existe apenas para gerar filhos e condena ato fora do casamento; entenda

O sexo continua um assunto polêmico para a Igreja, mas novo documento traz avanços

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:38

Vaticano Crédito: penofoto/Shutterstock

O Vaticano divulgou uma nota doutrinal que volta a tratar de um tema recorrente e polêmico dentro da Igreja Católica: o lugar do sexo no casamento. O documento, divulgado no fim de novembro, assinado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovado pelo papa Leão XIV, chama a atenção ao afirmar que a sexualidade não existe apenas para gerar filhos. Ele defende que o ato também fortalece o vínculo entre marido e mulher, aprofunda a vida afetiva e pode ser vivida como expressão de amor e de caridade conjugal. As informações são do G1.

Em uma abordagem incomum para documentos doutrinais, o Vaticano cita autores como Pablo Neruda, Eugenio Montale e até reflexões sobre o amor conjugal de Kierkegaard. Essas referências reforçam o caráter afetivo, simbólico e até poético da vida sexual no casamento. “Prazer sim, mas com amor”: a síntese da nova orientação

Embora mantenha posições tradicionais quanto à contracepção e à monogamia, o documento reforça algo que já aparecia no Catecismo, mas ganha destaque agora: o prazer não é condenado. O problema, segundo o texto, está no prazer sem amor, sem compromisso ou sem responsabilidade, que “termina no amargor da solidão”. O sexo, para o Vaticano de Leão XIV, é permitido, desejado e valorizado — desde que vivido dentro do casamento, como expressão de amor e de uma união que pretende ser exclusiva, duradoura e fraterna.

Veja o que é permitido e o que é proibido:

Permitido:

Sexo como expressão de amor, mesmo sem buscar filhos

A nota reconhece explicitamente que o ato sexual, dentro do matrimônio, não precisa ter a procriação como objetivo imediato. A relação pode existir para nutrir a união, fortalecer o vínculo e expressar afeto. "A união sexual, como forma de expressão da caridade conjugal, deve naturalmente permanecer aberta à comunicação da vida, mesmo que isso não signifique que deva ser um objetivo explícito de todo ato sexual."



Casais que não podem ter filhos continuam plenamente incluídos

Para o Vaticano, a esterilidade não invalida a vida conjugal, nem restringe a vida sexual. O documento afirma que casais inférteis têm uma sexualidade legítima e moralmente válida, pois a dimensão unitiva do sexo — a capacidade de unir e aprofundar o vínculo — permanece integralmente.

"De fato, a razão de ser interior e essencial do casamento não é apenas se transformar em uma família, mas sobretudo constituir uma união de duas pessoas, uma união duradoura fundada no amor [...]. Um casamento em que não há filhos, sem culpa dos cônjuges, conserva o valor integral da instituição [...] não perde nada de sua importância."

Períodos inférteis podem ser vividos com ternura e intimidade

O texto cita que os casais podem “aproveitar os períodos naturais de infertilidade como manifestação de afeto”, reforçando que a sexualidade nesses momentos também serve para cultivar fidelidade, cuidado e proximidade emocional. "Que o casal respeite os períodos naturais de infertilidade.

Seguindo esta linha de reflexão, como afirma São Paulo VI, a Igreja ensina que é lícito levar em conta os ritmos naturais inerentes às funções generativas para o uso do matrimônio somente nos períodos inférteis. Isto pode servir não só para "regular as taxas de natalidade", mas também para escolher os momentos mais adequados para acolher uma nova vida.

Entretanto, o casal pode aproveitar estes períodos «como manifestação de afeto e para salvaguardar a fidelidade mútua. Fazendo assim, demonstram um amor verdadeiramente e completamente honesto".



O que é proibido

Contraceptivos artificiais continuam vetados

Embora reconheça o valor unitivo do sexo, o Vaticano mantém a rejeição aos métodos contraceptivos considerados “artificiais”, como pílulas, DIU e preservativos. Eles não são citados diretamente no texto. A orientação segue a linha tradicional, indicando apenas métodos naturais para espaçar gestações.



Relações fora do casamento seguem como pecado grave

A nota enfatiza que o sexo só é moralmente lícito entre um homem e uma mulher casados. Relações extraconjugais — mesmo que motivadas por desejo de afeto ou satisfação — são tratadas como ruptura da fidelidade e do vínculo sacramental.

"A defesa da unidade matrimonial no Concílio baseia-se, portanto, em dois pontos firmes: por um lado, o Concílio reitera que a união matrimonial é abrangente, «permeia toda a vida dos cônjuges»[80], e, consequentemente, só é possível entre duas pessoas."



Poliamor não tem espaço

Embora não cite nominalmente casos contemporâneos, o documento reafirma a monogamia como propriedade essencial do matrimônio. Isso exclui relações múltiplas, arranjos não exclusivos ou vínculos paralelos, que contradizem a ideia de “uma só carne”. "Todo casamento autêntico é uma unidade composta por dois indivíduos, que exige um relacionamento tão íntimo e totalizante que não pode ser compartilhado com outros"



O que o Vaticano recomenda

União sexual como parte da “caridade conjugal”

O texto define o sexo como expressão concreta da caridade, isto é, do amor comprometido e responsável dentro do casamento. Não se trata apenas de corpo, mas de uma relação emocional e espiritual que se manifesta também no contato físico.



Reciprocidade e pertença como pilares

A nota fala repetidamente em “mutua appartenenza” — a pertença recíproca — como base do matrimônio. O sexo seria uma forma de renovar essa aliança e reconhecer que o outro tem lugar central na própria vida. "Casar é uma forma de expressar que se deixou verdadeiramente o ninho materno para forjar outros laços fortes e assumir uma nova responsabilidade para com outra pessoa. Isto é muito mais do que uma mera associação espontânea para a gratificação mútua".

