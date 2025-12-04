SIMÕES FILHO

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Vítima foi resgatada nesta quinta-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:30

Idoso foi resgatado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCBA

Foi localizado em um sítio na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), um idoso de 81 anos mantido em condições degradantes de moradia e trabalho. O homem, que atuava como caseiro do imóvel, foi resgatado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4).

De acordo com as apurações da polícia, além de ser submetido ao trabalho análogo ao de escravo, a vítima não recebia seu benefício previdenciário, que ficava retido com o dono do imóvel.

O homem vivia no sítio em situação de extremo abandono, com violações que comprometiam sua saúde, segurança e dignidade. Ele foi encaminhado para atendimento especializado, acolhimento e suporte das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde.