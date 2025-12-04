Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Vítima foi resgatada nesta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:30

Idoso foi resgatado pela Polícia Civil
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCBA

Foi localizado em um sítio na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), um idoso de 81 anos mantido em condições degradantes de moradia e trabalho. O homem, que atuava como caseiro do imóvel, foi resgatado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4).

De acordo com as apurações da polícia, além de ser submetido ao trabalho análogo ao de escravo, a vítima não recebia seu benefício previdenciário, que ficava retido com o dono do imóvel.

Idoso foi resgatado de sítio em Simões Filho

Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/PCBA
1 de 10
Idoso foi resgatado pela Polícia Civil por Divulgação/ PCBA

O homem vivia no sítio em situação de extremo abandono, com violações que comprometiam sua saúde, segurança e dignidade. Ele foi encaminhado para atendimento especializado, acolhimento e suporte das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde.

As investigações da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI), com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), seguem em andamento para apurar as circunstâncias do caso, que vão definir o enquadramento criminal dos responsáveis. Eles podem responder por abandono de vulnerável, redução à condição análoga à de escravo, apropriação de proventos e outros delitos previstos em lei.

Tags:

Bahia Simões Filho Trabalhador

Mais recentes

Imagem - Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia

Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia
Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
Imagem - Extremo sul da Bahia entra em alerta vermelho por chuva intensa; veja as cidades atingidas

Extremo sul da Bahia entra em alerta vermelho por chuva intensa; veja as cidades atingidas

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda