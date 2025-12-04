AVISO DE PERIGO

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Ventos podem chegar a 100 km/h

Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:56

Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja - que significa perigo - de tempestade para 81 cidades baianas. O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo nesta quinta-feira (4). Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O aviso, publicado na quarta-feira (3), se estende para regiões em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Na Bahia, as zonas afetadas são: Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro Sul Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia. Algumas das cidades em alerta são: Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Veja a lista completa das cidades baianas em alerta: