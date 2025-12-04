Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:56
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja - que significa perigo - de tempestade para 81 cidades baianas. O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo nesta quinta-feira (4). Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O aviso, publicado na quarta-feira (3), se estende para regiões em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
O que fazer em caso de tempestade?
Na Bahia, as zonas afetadas são: Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro Sul Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia. Algumas das cidades em alerta são: Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Alcobaça, Angical, Baianópolis, Barreiras, Belo Campo, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Caculé, Caetité, Canápolis, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Condeúba, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cristópolis, Encruzilhada, Eunápolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibirapuã, Igaporã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapebi, Itarantim, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jucuruçu, Lajedão, Licínio de Almeida, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Maetinga, Maiquinique, Malhada, Matina, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucuri, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Piripá, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Ribeirão do Largo, Rio do Antônio, Santa Cruz Cabrália, Santa Maria da Vitória, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Teixeira de Freitas, Tremedal, Urandi, Vereda e Vitória da Conquista.