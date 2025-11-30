MENOS DINHEIRO

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Redução ocorreu devido à queda na inflação

Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 08:06

Correção projetada para o salário mínimo também diminuiu. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal reduziu a previsão para o salário mínimo de 2026, que deve passar de R$ 1.631 para R$ 1.627. A revisão foi detalhada pelo Ministério do Planejamento em documentos encaminhados ao Congresso para subsidiar a análise do Orçamento do próximo ano.

A alteração ocorre porque a inflação - componente central da regra de reajuste do piso - avançou menos do que o previsto ao longo de 2025. Com preços de produtos e serviços em ritmo mais moderado, a correção projetada para o salário mínimo também diminuiu.

Caso a estimativa seja confirmada, o piso nacional terá alta de cerca de 7,2% em relação ao valor atual, de R$ 1.518.

O número oficial só será fechado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), índice que serve de base para o cálculo do salário mínimo.

A correção do salário mínimo leva em conta a inflação acumulada em 12 meses até novembro, medida pelo INPC, e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, pelo arcabouço fiscal, o aumento real está limitado a 2,5% acima da inflação.