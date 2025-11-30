Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Redução ocorreu devido à queda na inflação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 08:06

Não é só quanto você ganha: saiba como a má gestão do dinheiro sabota seu patrimônio.
Correção projetada para o salário mínimo também diminuiu. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal reduziu a previsão para o salário mínimo de 2026, que deve passar de R$ 1.631 para R$ 1.627. A revisão foi detalhada pelo Ministério do Planejamento em documentos encaminhados ao Congresso para subsidiar a análise do Orçamento do próximo ano.

A alteração ocorre porque a inflação - componente central da regra de reajuste do piso - avançou menos do que o previsto ao longo de 2025. Com preços de produtos e serviços em ritmo mais moderado, a correção projetada para o salário mínimo também diminuiu.

Caso a estimativa seja confirmada, o piso nacional terá alta de cerca de 7,2% em relação ao valor atual, de R$ 1.518.

O número oficial só será fechado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), índice que serve de base para o cálculo do salário mínimo.

A correção do salário mínimo leva em conta a inflação acumulada em 12 meses até novembro, medida pelo INPC, e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, pelo arcabouço fiscal, o aumento real está limitado a 2,5% acima da inflação.

A tendência, segundo o governo, é que o valor definitivo fique muito próximo da nova previsão de R$ 1.627.

Tags:

Salários

Mais recentes

Imagem - Inscrições para concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil terminam neste domingo (30)

Inscrições para concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil terminam neste domingo (30)
Imagem - Prefeitura tem concurso público aberto com 350 vagas e salários de R$ 7,5 mil até segunda-feira (1°)

Prefeitura tem concurso público aberto com 350 vagas e salários de R$ 7,5 mil até segunda-feira (1°)
Imagem - Como economizar até 30% na conta de energia com ajustes simples? Veja 14 dicas

Como economizar até 30% na conta de energia com ajustes simples? Veja 14 dicas

MAIS LIDAS

Imagem - Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador
01

Corredora morre após sofrer parada cardíaca durante treino na orla de Salvador

Imagem - Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira
02

Semob faz mudanças no transporte público de Salvador neste domingo (30); confira

Imagem - Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui
03

Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (30 de novembro) é A Estrela: não duvide que você tem proteção espiritual
04

Carta do Baralho Cigano deste domingo (30 de novembro) é A Estrela: não duvide que você tem proteção espiritual