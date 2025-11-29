Salvador divulga calendário oficial do verão 2025 com festas até o Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 18:26
O perfil Visit Salvador da Bahia divulgou, neste sábado(29), o calendário oficial do verão 2025 na capital baiana. A programação, que começa em dezembro e segue até depois do Carnaval, reúne festas tradicionais, ensaios de verão e grandes eventos espalhados pela cidade.
A publicação destaca que “Salvador não é para amadores” e reforça que haverá atrações praticamente todos os dias. “Tem festa todo dia e para todos os gostos! Se organizar direitinho, dá pra ir pra tudo, viu? E olhe que é só o começo…”, diz o texto.
Confira os principais eventos:
Dezembro
04/12 – Festa de Santa Bárbara
07/12 – Ensaio de Verão da Timbalada
08/12 – Nossa Senhora da Conceição da Praia
19/12 – Banjo Novo
20/12 – Ensaio do Pagodart
14/12 – Sarau do Brown
25/12 – Frei Gilson
26/12 – Roberto Carlos
27 a 31/12 – Festival da Virada Salvador
31/12 – Festa de Bom Jesus dos Navegantes
Janeiro
03/01 – Pôr do Jau
04/01 – Ensaio de Verão da Timbalada
05/01 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy
09/01 – Baile da Santinha com Léo Santana
11/01 – Sarau do Brown
15/01 – Lavagem do Bonfim
18/01 – Ensaio de Verão da Timbalada
24 e 25/01 – Festival de Verão
25/01 – Festa para São Lázaro
Festas Populares de Salvador
Fevereiro
01/02 – Saulo Som e Sol
01/02 – Ensaio de Verão da Timbalada
02/02 – Festa de Iemanjá
07/02 – Furdunço
08/02 – Fuzuê
09/02 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy
10/02 – Pipoco
11/02 – Habeas Corpus
12/02 – Início do Carnaval
18/02 – Arrastão
22/02 – Ressaca da Timbalada