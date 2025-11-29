FOLIA

Salvador divulga calendário oficial do verão 2025 com festas até o Carnaval

Programação começa em dezembro e vai até fevereiro

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 18:26

Festa de Santa Bárbara, que acontece no dia 4 de dezembro Crédito: Foto: Arquivo CORREIO

O perfil Visit Salvador da Bahia divulgou, neste sábado(29), o calendário oficial do verão 2025 na capital baiana. A programação, que começa em dezembro e segue até depois do Carnaval, reúne festas tradicionais, ensaios de verão e grandes eventos espalhados pela cidade.

A publicação destaca que “Salvador não é para amadores” e reforça que haverá atrações praticamente todos os dias. “Tem festa todo dia e para todos os gostos! Se organizar direitinho, dá pra ir pra tudo, viu? E olhe que é só o começo…”, diz o texto.

Confira os principais eventos:

Dezembro

04/12 – Festa de Santa Bárbara

07/12 – Ensaio de Verão da Timbalada

08/12 – Nossa Senhora da Conceição da Praia

19/12 – Banjo Novo

20/12 – Ensaio do Pagodart

14/12 – Sarau do Brown

25/12 – Frei Gilson

26/12 – Roberto Carlos

27 a 31/12 – Festival da Virada Salvador

31/12 – Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Janeiro

03/01 – Pôr do Jau

04/01 – Ensaio de Verão da Timbalada

05/01 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy

09/01 – Baile da Santinha com Léo Santana

11/01 – Sarau do Brown

15/01 – Lavagem do Bonfim

18/01 – Ensaio de Verão da Timbalada

24 e 25/01 – Festival de Verão

25/01 – Festa para São Lázaro

Festas Populares de Salvador 1 de 13

Fevereiro

01/02 – Saulo Som e Sol

01/02 – Ensaio de Verão da Timbalada

02/02 – Festa de Iemanjá

07/02 – Furdunço

08/02 – Fuzuê

09/02 – Melhor Segunda-feira do Mundo com Xanddy

10/02 – Pipoco

11/02 – Habeas Corpus

12/02 – Início do Carnaval

18/02 – Arrastão