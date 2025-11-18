FOLIA

Do feriado até as cinzas: entenda por que Salvador agora só para depois do Carnaval

Léo Santana inicia os festejos com gravação de audiovisual no dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20)

Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:30

Léo Santana comanda show gratuito nesta quinta-feira (20) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O verão chega apenas no final de dezembro, mas Salvador inicia a programação de festas já no próximo feriado. Celebrando 20 anos de carreira, o cantor Léo Santana gravará o audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante” no feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), a partir das 15h, no bairro do Comércio. Promovida pela Prefeitura de Salvador, a festa, que é gratuita, integra a programação da Semana da Consciência Negra. A partir de então, a capital baiana só vai parar depois do Carnaval. Confira abaixo os principais festejos da cidade até fevereiro.

Consciência Negra - 20 de novembro

Gravação do audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante” em celebração aos 20 anos de carreira do cantor.

Festa de Santa Bárbara - 4 de dezembro

Considerada Patrimônio Imaterial da Bahia, a festa de Santa Bárbara e Iansã é marcada pelo sincretismo religioso. O caruru, que é um marco da celebração, é servido nas praças e mercados do Centro Histórico.

Festa de Conceição da Praia - 8 de dezembro

Padroeira Excelsa e Única do Estado da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia é celebrada no dia 8 de dezembro. A festa religiosa, que é a mais antiga do Brasil, ocorre na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, localizada no bairro do Comércio.

Festa de Santa Luzia- 13 de dezembro

Um das festas mas tradicionais da cidade, a festa de Santa Luzia conta com um calendário recheado de missas em muitas igrejas de Salvador. O ponto alto da festa é a missa solene às 10h, seguida de procissão com a imagem da santa pelas principais ruas do Comércio. O andor sai da Igreja do Pilar e segue até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, retornando até a matriz.

Festas Populares de Salvador 1 de 13

Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador reunirá inúmeros artistas de peso entre 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Entre os artistas que se apresentarão no festival estão Ivete Sangalo, Edson Gomes, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Saiba mais aqui.

Festa de Bom Jesus dos Navegantes - 31 de dezembro e 01 de janeiro

Todo último dia do ano e o primeiro do ano seguinte são marcados por uma das mais belas e tradicionais celebrações de fé católica em Salvador, iniciada em 1750, que busca fortalecer a fé e a esperança. Há mais de 200 anos, inúmeros fiéis participam das homenagens à Nossa Senhora da Boa Viagem e ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes.

O evento inclui duas procissões marítimas: a primeira, no dia 31 de dezembro, faz o percurso Largo da Boa Viagem/Basílica da Conceição da Praia; a segunda, no dia 1º de janeiro – uma das mais populares da cidade – conta com centenas de embarcações acompanhando a Galeota Gratidão do Povo, que conduz a imagem de Nosso Senhor dos Navegantes pelas águas da Baía de Todos-os-Santos.

Festa folia de Reis - 6 de janeiro

O Dia de Reis é também conhecido entre os católicos como a ‘Solenidade da Epifania do Senhor’ ou ‘Dia dos Santos Reis’. Comemorado em 6 de janeiro, o festejo tem origem na tradição católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente, guiados por uma estrela.

Lavagem do Bonfim (segunda quinzena de janeiro – data móvel)

Uma das principais festas populares de Salvador, quiçá a maior delas, a Lavagem do Bonfim reúne vários cortejos em uma caminhada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, até a Basílica do Bonfim. Com data móvel, a celebração ocorre sempre no segundo domingo após o dia 6 de janeiro.

Festa para São Lázaro - último domingo de janeiro

Os festejos em sua homenagem acontecem no último domingo de janeiro, na Igreja São Lázaro e São Roque, localizada no bairro da Federação. A programação inclui alvorada às 6h e aos menos três missas.

Festa de Iemanjá - 1º de fevereiro no Dique do Tororó e 2 de fevereiro no Rio Vermelho

Considerada a maior manifestação religiosa pública do candomblé no estado, a festa de Iemanjá reúne milhares de pessoas no Dique do Tororó, no dia 1º de fevereiro, e no Rio Vermelho, no dia seguinte.

Lavagem de Itapuã (entre Iemanjá e carnaval – data móvel)

Com mais de 100 anos de existência, a Lavagem de Itapuã é comemorada na quinta-feira antes do início do Carnaval de Salvador. A festa começa ainda na madrugada, quando os moradores saem pelo bairro em um Bando Anunciador, convidando a comunidade para a festa. A celebração dura o dia inteiro na orla que liga o bairro de Piatã a Itapuã. Na programação, há diversos atos como missas, cortejos e café da manhã.

Pré-Carnaval

Fuzuê e Furdunço são as principais festas de pré-Carnaval da cidade. No primeiro, que acontecerá no dia 8 de fevereiro, fanfarras, charangas, orquestras, grupos percussivos e outras manifestações culturais dão o tom da celebração. Já o Furdunço, marcado para acontecer nos dias 7 e 15 de fevereiro, deve arrastar até 60 atrações no Circuito Barra-Ondina e no Circuito Batatinha, no Pelourinho.

Carnaval (data móvel)